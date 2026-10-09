Giáo viên tỉnh Quảng Trị thực hành ứng dụng AI trong dạy học

Ông Dương Thế Hưng - hướng dẫn trực tuyến cho giáo viên thực hành sử dụng công nghệ phục vụ dạy học.

Chương trình do Trường Tiểu học và THCS Quảng Đông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công ty Cổ phần Thăng Long Academy tổ chức.

Tại chương trình, giáo viên được hướng dẫn trực tuyến bởi ông Dương Thế Hưng - chuyên gia công nghệ, đồng sáng lập PageDuo.ai, hiện làm việc tại Silicon Valley (Mỹ).

Bên cạnh việc giới thiệu các khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, chương trình tập trung vào thực hành trên nền tảng công nghệ. Qua đó, giáo viên được hướng dẫn sử dụng AI để xây dựng nội dung bài học, thiết kế câu hỏi, bài kiểm tra và học liệu theo yêu cầu.

Các sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra cần được giáo viên kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện trước khi sử dụng, bảo đảm phù hợp với mục tiêu bài học và đối tượng học sinh.

Theo ông Dương Thế Hưng, AI là công cụ hỗ trợ giáo viên giảm thời gian thực hiện một số công việc chuẩn bị, từ đó có thêm điều kiện tập trung vào chuyên môn và tương tác với học sinh. Công nghệ không thay thế vai trò của người thầy; giáo viên cần chủ động kiểm soát chất lượng, tính phù hợp của nội dung được tạo ra.

Chương trình tập huấn diễn ra thành công.

Bà Vũ Thùy Dương, đại diện Công ty Cổ phần Thăng Long Academy - cho biết, các chương trình thực hành hướng tới giúp giáo viên tiếp cận AI từ những nhu cầu cụ thể trong công việc, thay vì chỉ tìm hiểu công nghệ trên phương diện lý thuyết.

Hoạt động tại Trường Tiểu học và THCS Quảng Đông nằm trong định hướng “Đưa AI vào lớp học Việt Nam” của Thăng Long Academy, hướng tới hỗ trợ giáo viên ứng dụng các công cụ AI thiết thực, phù hợp với nhu cầu của nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, nền tảng PageDuo.ai tài trợ tài khoản sử dụng trong một năm cho giáo viên nhà trường, tạo điều kiện để các thầy cô tiếp tục trải nghiệm và ứng dụng công cụ sau tập huấn.