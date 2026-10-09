Ngày 9/10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức triển lãm thành tựu khoa học công nghệ tiêu biểu trong nghiên cứu, đào tạo và sáng tạo của các thế hệ Bách khoa, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Một trong những công trình tiêu biểu là nghiên cứu các giải pháp rà phá thủy lôi từ tính và bom từ trường do cố GS Vũ Đình Cự chủ trì cùng các nhà khoa học, cộng sự. Công trình góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc bảo đảm giao thông đường thủy thời chiến.

Cùng với đó là công trình tính toán phục vụ thiết kế đường dây tải điện siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam do GS Trần Đình Long, GS Lã Văn Út và các nhà khoa học bộ môn Hệ thống điện thực hiện. Các giải pháp kỹ thuật góp phần giải quyết những yêu cầu đặt ra trong quá trình thiết kế, xây dựng đường dây truyền tải điện quốc gia.

Trong lĩnh vực vật liệu và công nghệ vi điện tử, cụm công trình chế tạo cảm biến khí có độ nhạy cao trên cơ sở vật liệu nano của GS Nguyễn Đức Chiến và các cộng sự cũng được giới thiệu. Bên cạnh kết quả nghiên cứu, nhóm còn góp phần đào tạo đội ngũ học viên cao học, nghiên cứu sinh và chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu nano, công nghệ vi điện tử.

Không gian triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

8 công trình tiêu biểu đóng góp cho đất nước của Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng các công trình nghiên cứu của trường đã góp phần giải quyết những yêu cầu cấp thiết trong thời chiến, đồng thời phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Những đóng góp không mệt mỏi của thầy trò Bách khoa trong 70 năm qua chính là nền tảng cho các thế hệ hôm nay tiếp tục đóng góp cho công cuộc đổi mới và sáng tạo khoa học”, GS Lê Anh Tuấn nói.

GS Trần Vĩnh Diệu (thứ tư từ trái sang) và các sỹ quan Quân chủng Phòng không Không quân trước công trình nhà vòm chứa máy bay tại sân bay Kép năm 1997. Ảnh tư liệu

PGS Trần Tuấn Thanh báo cáo Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp về thiết bị sản xuất vòi phun bơm cao áp cho động cơ diesel. Ảnh tư liệu

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát công trường thi công đường dây 500 kV Bắc - Nam. Ảnh tư liệu

Triển lãm còn giới thiệu hơn 180 sản phẩm và kết quả nghiên cứu, tái hiện hành trình phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội trong 70 năm qua.

Bên cạnh các công trình gắn với những giai đoạn lịch sử, triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ mới như thiết bị lặn mini điều khiển từ xa phục vụ khảo sát đáy biển, tìm kiếm cứu nạn và kiểm tra công trình ngầm; hệ thống quét vân tay thông minh BKCA được ứng dụng trong dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân tại Việt Nam và Lào.

Theo đại diện nhà trường, việc trưng bày các sản phẩm này cùng những công trình nghiên cứu trước đây cho thấy sự tiếp nối trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thúy Nga