Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân: 'Kết nối không tổn thương' không phải là một khẩu hiệu để nói trong một ngày

Tại Lễ khởi động chiến dịch Không Một Mình năm 2026 -“Kết nối không tổn thương”, Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng – Bộ Công an – khẳng định:

Không gian mạng đang trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên – nơi các em học tập, giải trí, tìm kiếm thông tin, kết bạn, chia sẻ cảm xúc và xây dựng những mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, bên cạnh tri thức và rất nhiều điều bổ ích, không gian mạng cũng tiềm ẩn cạm bẫy và những điều tiêu cực.

Chúng ta không khỏi trăn trở trước những trào lưu như sự xuất hiện các hội nhóm “Con ghét cha mẹ”– nơi vô tình thao túng tâm lý, kéo các em vào cảm xúc tiêu cực và đào sâu khoảng cách thế hệ. "Trẻ em ra đường phải có người lớn dắt". Chúng ta không thể bỏ mặc các con lẻ loi giữa đại dương số đầy sóng gió.

Nhắc lại khẳng định của đại diện Unicef tại sự kiện “Trẻ em phải được bảo vệ, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến", ông bày tỏ quan điểm của mình: Khi nói đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, chúng ta không chỉ nói đến việc ngăn chặn một hành vi vi phạm sau khi nó đã xảy ra. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những tình huống không an toàn được nhận diện sớm hơn, để trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, người lớn biết cách lắng nghe và đồng hành, đồng thời cũng để xã hội có đủ năng lực phát hiện, hỗ trợ và xử lý khi một em nhỏ cần được bảo vệ.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, đây chính là điều khiến thông điệp “Kết nối không tổn thương” có ý nghĩa đặc biệt. Bởi kết nối là nhu cầu tự nhiên của mỗi con người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Chúng ta không thể bảo vệ các em bằng cách yêu cầu các em rời khỏi không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Điều chúng ta cần tạo ra là một môi trường trong đó các em có thể kết nối, khám phá và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình.

Nhìn lại chiến dịch của mùa thứ nhất, Đại tá nguyễn Hồng Quân cho hay: Năm 2025, “Không Một Mình” đã tạo ra một dấu ấn quan trọng khi đưa câu chuyện an toàn trực tuyến đến gần hơn với trẻ em, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Nhưng theo Đại tá, giá trị lớn nhất của một chiến dịch không nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức hay lượt tiếp cận trên môi trường mạng. Giá trị lớn hơn là sự thay đổi trong nhận thức và hành động.

Đại tá, tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng – Bộ Công an.

Từ chỗ đặt câu hỏi “Trẻ em gặp nguy cơ gì trên mạng”, chúng ta đang chuyển sang một vấn đề rộng hơn: Làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái đủ mạnh để nguy cơ được nhận diện trước khi nó trở thành tổn thương?

Đó cũng là bước chuyển của “Không Một Mình” trong năm 2026. Nếu năm đầu tiên giúp chúng ta nhìn thấy vấn đề, thì năm nay chúng ta cần đưa nhận thức thành năng lực bảo vệ và biến sự đồng hành thành những hành động cụ thể, lâu dài.

“Bởi một thông điệp chỉ thực sự có giá trị khi nó đến được với người cần nghe. Kỹ năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể được sử dụng đúng lúc. Và một mạng lưới bảo vệ chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi thành viên trong đó biết mình cần làm gì khi một đứa trẻ cần sự giúp đỡ.” – ông chia sẻ

Về trách nhiệm của xã hội, Đại tá Nguyễn Hồng Quân cũng cho hay:Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là trách nhiệm của nhiều lực lượng nhưng trước hết phải được đặt trên nền tảng của sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm. Cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Hệ thống giáo dục, nhà trường cần trở thành không gian giúp học sinh hình thành năng lực sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm.

"Gia đình cần có thêm thời gian, kỹ năng và sự thấu hiểu để đồng hành cùng con, xin quý vị đừng để con em chúng ta cô đơn, lạc bước khi ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Các nền tảng, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức xã hội, người sáng tạo nội dung và cộng đồng hãy tích cực hơn nữa tham gia xây dựng một môi trường số an toàn hơn.

Và quan trọng nhất, tiếng nói của trẻ em phải được lắng nghe. Các em không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ. Các em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để trở thành chủ thể của một môi trường số an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm." Đại tá Nguyễn Hồng Quân truyền thông điệp.

Phó Cục trưởng cục An Ninh mạng thêm một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu Chiến dịch: “Kết nối không tổn thương” không phải là một khẩu hiệu để chúng ta nói trong một ngày. Đó là một mục tiêu cần được theo đuổi lâu dài. Để mỗi lời mời kết bạn hay cuộc trò chuyện trên mạng không trở thành cánh cửa dẫn đến một nguy cơ.

Khi một em nhỏ gặp một tình huống không an toàn, em biết dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ và không phải đối mặt một mình. Và để phía sau mỗi đứa trẻ luôn có một mạng lưới những người sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và bảo vệ.

“Kết nối không tổn thương” không phải là một khẩu hiệu để chúng ta nói trong một ngày. Đó là một mục tiêu cần được theo đuổi lâu dài. Để mỗi lời mời kết bạn hay cuộc trò chuyện trên mạng không trở thành cánh cửa dẫn đến một nguy cơ.

“Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của các cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan báo chí, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và đặc biệt là chính các em học sinh, thanh thiếu niên, “Không Một Mình 2026” không chỉ tạo ra thêm một chiến dịch truyền thông, mà góp phần tạo ra những thay đổi thực chất trong cách chúng ta bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Chúc Chiến dịch thành công, lan tỏa sâu rộng và quan trọng nhất, tạo ra những giá trị bền vững cho một môi trường mạng an toàn, nhân văn và đáng tin cậy hơn đối với trẻ em và thanh thiếu niên. ” – ông chia sẻ.