Con gái Beckham nợ

Trang InStyle đưa tin mới đây nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham đã tham gia chương trình Commuter Beauty và chia sẻ về đam mê trang điểm của con gái Harper Beckham.

Victoria cho biết con gái 15 tuổi có một niềm đam mê tự nhiên với việc trang điểm, bắt nguồn từ việc thuở nhỏ ngồi trong lòng xem mẹ sửa soạn. Bà xã của cựu cầu thủ Beckham cũng khen ngợi con gái khéo tay và có gu thẩm mỹ riêng.

"Từ khi còn nhỏ, Harper rất yêu thích làm đẹp và chăm sóc da. Con bé thường ngồi trên đùi tôi trong lúc tôi trang điểm và làm tóc. Nó cũng thích ngồi cùng tôi trong các cuộc họp phát triển sản phẩm", Victoria Beckham chia sẻ.

Tuy nhiên, sở thích này cũng khiến Harper gặp không ít muộn phiền. Khi biết được trường học cấm học sinh trang điểm, cô bé đã than thở với mẹ: "Tại sao họ không muốn con trông đẹp nhất có thể. Mẹ có thể gọi điện cho trường để bảo họ bỏ lệnh cấm được không".

Victoria đã giải thích cho con gái rằng cô không thể thay đổi quy định của nhà trường.

Harper nhờ mẹ can thiệp thay đổi quy định cấm học sinh trang điểm khi đến trường, nhưng Victoria Beckham từ chối.

Victoria Beckham tiết lộ vì đam mê trang điểm, Harper từng gặp phải vấn đề về da, do sử dụng nhiều sản phẩm không phù hợp. Từ trải nghiệm này, cô bé mong muốn xây dựng một thương hiệu chăm sóc da dành cho thanh thiếu niên.

Để hỗ trợ ước mơ của con gái, Victoria Beckham đã đăng ký nhãn hiệu Harlo by Harper tại Mỹ và Anh từ năm 2024. Đầu tháng 10, Daily Mail đưa tin Victoria đang đầu tư 3 triệu USD để phát triển thương hiệu. Vì vậy, dù chưa có sản phẩm để bán, doanh nghiệp đã ghi nhận khoản nợ hơn 3 triệu USD. Theo kế hoạch, Harlo có thể ra mắt vào nửa cuối năm 2027.

Harper sinh năm 2011, lớn lên trong nhung lụa, được khen có vẻ ngoài xinh xắn, nữ tính. Vì chưa có mạng xã hội riêng, Vic thường đăng tải video con gái sử dụng mỹ phẩm thương hiệu của mình, hút hàng triệu lượt xem. Là con gái út, Harper luôn xuất hiện với hình ảnh được bố mẹ và các anh cưng chiều.

Theo The Telegraph, Victoria Beckham chia sẻ Harper làm quen với trang điểm khi mới 8 tuổi, nay đã thuần thục, dạn dĩ giới thiệu sản phẩm trước ống kính. Gia đình thường xuyên đưa cô bé đi dự sự kiện thời trang, làm quen dần với truyền thông.

Gia đình Beckham chi hơn 3 triệu USD ủng hộ dự án kinh doanh mỹ phẩm dành cho thanh thiếu niên của con gái.

Ở tuổi 15, Harper Beckham được truyền thông Anh đánh giá ngày càng biết ghi dấu ấn. Cô giữ phong độ thời trang ổn định, tạo hứng thú cho khán giả mỗi lần xuất hiện cùng gia đình quyền lực.

Harper Beckham từng bước xây dựng thương hiệu riêng, tận dụng tốt đòn bẩy danh tiếng gia đình quyền lực nhà Beck. Daily Mail cũng nhận xét sự điềm tĩnh của Harper gợi nhớ Victoria Beckham thời trẻ, từ biểu cảm khuôn mặt đến cách tạo dáng trước ống kính.

Tuy nhiên, việc Harper được cho là tham gia quảng bá sản phẩm skincare ở tuổi 15 cũng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng ở độ tuổi này, một cô bé chỉ cần chăm sóc da cơ bản thay vì gắn với các chiến dịch làm đẹp và hình ảnh quá già dặn.