Sôi động đêm nhạc đường phố “Diên Hồng - Âm vang phố núi”

Toàn cảnh đêm nhạc đường phố “Diên Hồng - Âm vang phố núi”. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Pleimer Town Band với gần 20 tiết mục thuộc nhiều thể loại như pop, rock, rap, ballad... Các tiết mục thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, ban nhạc còn giao lưu, trò chuyện với khán giả, tạo không khí sôi động, gần gũi tại Phố ẩm thực Diên Hồng.

Pleimer Town Band biểu diễn tại đêm nhạc đường phố “Diên Hồng - Âm vang phố núi”. Ảnh: Ngọc Duy

Thông qua chương trình, phường Diên Hồng hướng đến xây dựng Phố ẩm thực Diên Hồng không chỉ là điểm phục vụ ăn uống mà còn là không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và giải trí, qua đó tạo thêm sức hút cho điểm đến, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Người dân và du khách theo dõi các tiết mục tại Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Ngọc Duy