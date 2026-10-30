Con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm mới 5 tuổi nhưng hát Bolero cực 'nuột'

Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ có 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Trong đó, cô con gái đầu lòng của nữ ca sĩ - bé Moon - nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Bé Moon sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, cô bé sớm được mẹ cho thử sức với nhiều loại hình nghệ thuật: Múa, hát, nhảy, MC.

Song, lĩnh vực khiến khán giả ấn tượng nhất với cô con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm chính là ca hát. Ở tuổi lên 5, bé Moon đã sở hữu nhiều clip hát Bolero với hàng triệu lượt xem. Đây là con số khiến nhiều nghệ sĩ phải ao ước, trong số đó có Võ Hạ Trâm.

Trong các clip do Võ Hạ Trâm đăng tải, bé Moon thường diện đồ bộ giản dị, phong thái tự nhiên, thoải mái, miệng hát Bolero không chỉ đúng nhạc, đúng lời mà còn rất tình cảm.

Miêu tả hình ảnh của cô con gái nhỏ trong các clip này, Võ Hạ Trâm hài hước nhận xét: “Giao diện gái Ấn, hệ điều hành Vĩnh Long lại còn hát Bolero thì Võ Hạ Trâm cũng chỉ là cái tên thôi”.

Bé Moon là con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ.

Chính sự đối lập giữa ngoại hình “chuẩn gái Ấn” và giọng hát Bolero “chuẩn miền Tây” đã tạo nên sức hút đặc biệt cho các clip ca hát của bé Moon.

Bé Moon tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh năm 2021. Theo chia sẻ của Võ Hạ Trâm, Moon là cô bé tự lập, luôn ý thức việc nhường nhịn, bảo vệ em trai khiến bố mẹ rất an lòng.