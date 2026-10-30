Mở vali của nam hành khách tại sân bay Nhật Bản, hải quan phát hiện thứ khó tin bên trong 22 đôi tất

Theo The Japan Times, ngày 12/8, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo thông báo đã bắt giữ người đàn ông trên với cáo buộc cố ý nhập khẩu động vật mà không có giấy phép cần thiết.

Nghi phạm được xác định là Daniel Isaac Velasco Baltazar, 23 tuổi, quốc tịch Mexico. Cảnh sát cho biết người này đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến hành vi cố gắng nhập khẩu động vật trái phép.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông bị nghi tìm cách đưa số thằn lằn từ Hàn Quốc vào Nhật Bản mà không khai báo với cơ quan hải quan hôm 8/8. Trong số các cá thể bị phát hiện có 9 con thằn lằn cá sấu Mexico, loài động vật có hoạt động thương mại quốc tế chịu sự kiểm soát chặt chẽ theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Vụ việc được phát hiện sau khi cảnh sát Tokyo nhận được tin báo nặc danh vào cuối tháng 7, cho biết một người đàn ông quốc tịch Mexico đang tìm cách đưa thằn lằn vào Nhật Bản để kịp một triển lãm và sự kiện mua bán bò sát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã thông báo cho cơ quan hải quan. Các nhân viên hải quan tại sân bay Haneda được đặt trong tình trạng cảnh giác và tiến hành kiểm tra vali của người đàn ông khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

Kết quả kiểm tra khiến nhà chức trách phát hiện khoảng 200 con thằn lằn bị nhét trong 22 đôi tất, sau đó giấu trong vali. Một cá thể đã chết khi được phát hiện.

Theo lời khai được cảnh sát ghi nhận, nghi phạm cho biết đã mua số thằn lằn này tại Mexico với giá khoảng 560-750 yen mỗi con, tương đương khoảng 3,5-4,7 USD.

Trong số các cá thể bị thu giữ có thằn lằn cá sấu Mexico, loài sinh sống tại các khu vực núi cao ở Mexico. Việc buôn bán quốc tế loài này chịu sự kiểm soát theo CITES.

Theo thông tin được bài báo dẫn lại, thằn lằn cá sấu Mexico khá khan hiếm tại Nhật Bản và được cho là có giá giao dịch khoảng 100.000 yen mỗi con, tương đương khoảng 630 USD.

Mức chênh lệch đáng kể giữa giá mua tại Mexico và giá giao dịch được cho là tại Nhật Bản có thể là một trong những yếu tố khiến việc vận chuyển trái phép loài bò sát này trở thành vấn đề đáng chú ý đối với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, số thằn lằn được phát hiện trong vali dường như còn bao gồm nhiều loài khác. Nhà chức trách Nhật Bản đang tiếp tục xác minh chủng loại cụ thể cũng như các tình tiết liên quan đến vụ việc.