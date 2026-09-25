Văn hóaDu lịch

Có một mùa thu Sơn La

Có một mùa thu Sơn La

Báo Sơn La
Gốc

Sơn La thu về, em biết chưa em?

Sợi thu rơi trên mùa vàng Ngọc Chiến

Nắm tay em nghe tiếng rơi khẽ động

Thấy bên tai thoang thoảng chút nhuộm hồng.

Anh nhớ tới Xím Vàng đẫm nắng hong

Ánh nắng thu mang màu vàng thật mỏng

Giọt thu reo điểm trên bờ môi mọng

Ruộng bậc thang vàng óng đón tình nồng.

Người ru thu trong những nỗi chờ mong

Em nhớ không, đỉnh Tà Xùa thơ mộng

Em vẽ lên sườn đồi trong gió lộng

Sơn La thu về đón nắng trong.

 Lê Hứa Huyền Trân (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/co-mot-mua-thu-son-la-tnUbPpuvg.html