Có một mùa thu Sơn La
Có một mùa thu Sơn La
Sơn La thu về, em biết chưa em?
Sợi thu rơi trên mùa vàng Ngọc Chiến
Nắm tay em nghe tiếng rơi khẽ động
Thấy bên tai thoang thoảng chút nhuộm hồng.
Anh nhớ tới Xím Vàng đẫm nắng hong
Ánh nắng thu mang màu vàng thật mỏng
Giọt thu reo điểm trên bờ môi mọng
Ruộng bậc thang vàng óng đón tình nồng.
Người ru thu trong những nỗi chờ mong
Em nhớ không, đỉnh Tà Xùa thơ mộng
Em vẽ lên sườn đồi trong gió lộng
Sơn La thu về đón nắng trong.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/co-mot-mua-thu-son-la-tnUbPpuvg.html