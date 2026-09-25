Giới trẻ Hà Nội thêm yêu văn hóa truyền thống khi tự tay làm bánh Trung thu

Các bạn trẻ Hà Nội tự tay làm bánh Trung thu.

Khi chiếc bánh chứa đựng tâm tình

Với Hoàng Minh Ánh (23 tuổi, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội), hành trình đến với những chiếc bánh Trung thu bắt đầu từ một sở thích giản dị. Cách đây 3 năm, Ánh tập làm bánh với mong muốn tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa dành tặng người thân. Những mẻ bánh đầu tiên được Ánh chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm và yêu thích của nhiều người. Từ những món quà nhỏ dành cho gia đình, bạn bè, niềm yêu thích dần trở thành công việc khi ngày càng có nhiều khách hàng tin tưởng đặt bánh. Mỗi mùa Trung thu, Ánh làm khoảng 200-300 chiếc bánh, vừa thỏa sức sáng tạo, vừa góp phần lan tỏa nét đẹp của văn hóa truyền thống.

Hoàng Minh Ánh đóng gói bánh Trung thu cẩn thận và giao đến tận nhà cho mọi người.

Câu chuyện của Ánh cho thấy, làm bánh Trung thu không nhất thiết phải bắt đầu từ một mục đích lớn. Đôi khi, chỉ từ mong muốn tự tay chuẩn bị một món quà dành tặng người thân, người trẻ có thể tìm thấy niềm vui trong một công việc tưởng như quen thuộc.

Cũng tự học cách làm bánh, Hoàng Thị Phương (25 tuổi, phường Hà Đông, TP Hà Nội) bắt đầu làm bánh Trung thu từ thời gian giãn cách vì dịch Covid-19. Khoảng thời gian nghỉ ở nhà, Phương tìm hiểu công thức từ các hội nhóm, YouTube và những nguồn chia sẻ trên mạng. Đến nay, khoảng 6 năm trôi qua, năm nào Phương cũng duy trì việc làm bánh để tặng gia đình, bạn bè. Theo Phương, trong thời đại công nghệ, khi bánh Trung thu có thể dễ dàng mua trực tiếp hoặc đặt hàng trực tuyến, việc tự tay làm một chiếc bánh vẫn mang ý nghĩa riêng. “Một chiếc bánh mình tự tay làm chứa đựng rất nhiều tình cảm gửi gắm trong mỗi mùa Trung thu”, Phương chia sẻ.

Hoàng Thị Phương tạo ra rất nhiều hình dáng cho bánh Trung thu và đóng gói cẩn thận trước khi đem biếu người thân.

Với Phương, mỗi công đoạn từ lựa chọn nguyên liệu, làm bánh đến đóng từng chiếc bánh vào túi, hộp đều là một chút tâm ý dành cho người nhận. Bởi vậy, dù chỉ để tặng người thân, Phương vẫn chăm chút từng khâu, từ hình thức đến hương vị. Trung thu, với Phương, cũng là dịp để có một lý do trở về, gặp ông bà, bố mẹ và quây quần bên gia đình.

Có lẽ vì thế, những chiếc bánh nhỏ được làm thủ công không chỉ mang hương vị của mùa trăng mà còn gửi gắm câu chuyện, tình cảm của người làm ra chúng. “Trung thu này, mình vẫn nhớ và thương mọi người” - đó cũng là điều Phương muốn gửi gắm qua những chiếc bánh của mình.

Trao truyền hương vị Trung thu qua những đôi tay nhỏ

Không chỉ thu hút người trẻ, trải nghiệm tự tay làm bánh Trung thu còn trở thành hoạt động được nhiều em nhỏ yêu thích. Gia đình em Đặng Bảo Châu (10 tuổi, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) đã duy trì việc làm bánh Trung thu khoảng 5 năm. Khoảng 2 năm trở lại đây, Châu bắt đầu cùng gia đình đảm nhận một số công đoạn như vê nhân, quét mặt bánh, đóng gói.

Từ những thao tác ban đầu còn vụng về, Châu dần trở nên thành thạo và háo hức mỗi khi mùa Trung thu đến. Với em, làm bánh không chỉ là cơ hội tự tay tạo nên món ăn mình yêu thích, mà còn là khoảng thời gian được cùng ông bà, bố mẹ chuẩn bị cho ngày Tết đoàn viên. Những công việc nhỏ bên gian bếp vì thế trở thành một cách để em cảm nhận, gìn giữ những nét đẹp thân thuộc của Trung thu truyền thống.

Đặng Bảo Châu rất thích thú khi được quét mặt bánh phụ giúp gia đình.

Những trải nghiệm như vậy cũng đang được đưa đến gần hơn với người trẻ thông qua các workshop làm bánh Trung thu. Tại đây, thay vì chỉ thưởng thức một chiếc bánh hoàn chỉnh, người tham gia được trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu, thực hiện các công đoạn và tự tạo ra sản phẩm của mình.

Bạn Nguyễn Khánh Linh, 26 tuổi, đại diện Sạp Chay Cô Phiêu, cũng là người trực tiếp hướng dẫn workshop làm bánh Trung thu (tại phường Kim Liên, TP Hà Nội), cho biết: “Sạp của mình đã tổ chức workshop làm bánh Trung thu được 2 năm. Với chi phí 150.000 đồng/người cho một buổi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, người tham gia được hướng dẫn tự tay làm 3 chiếc bánh Trung thu vị chay và mang thành phẩm về. Mô hình này thu hút khá đông trẻ em và các bạn trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 25 tham gia, đặc biệt vào mỗi dịp Trung thu".

Theo Linh, hình thức trải nghiệm trực tiếp tạo ra sự hứng thú bởi người tham gia không chỉ “làm bánh” mà còn được tìm hiểu câu chuyện phía sau một món ăn gắn liền với Tết Trung thu. Với trẻ em và người trẻ, việc được tự tay thực hiện từng công đoạn giúp những giá trị truyền thống trở nên gần gũi, sinh động hơn.

Trẻ em và các bạn trẻ háo hức khi được trải nghiệm làm bánh Trung thu.

Từ những căn bếp gia đình đến các không gian trải nghiệm, những chiếc bánh Trung thu đang được người trẻ Hà Nội tiếp nhận theo một cách mới. Công thức có thể được tìm thấy trên internet, nguyên liệu có thể mua dễ dàng, nhưng thời gian và tâm sức dành cho một chiếc bánh vẫn là điều không thể đặt hàng trong vài thao tác.

Một chiếc bánh Trung thu hôm nay có thể mang nhiều hình dáng, hương vị mới, nhưng khi được tự tay nhào bột, vê nhân, đóng khuôn rồi trao tặng, chiếc bánh ấy lại mang theo một câu chuyện riêng. Đó là câu chuyện về gia đình, tình thân và ký ức. Và bằng những trải nghiệm giản dị ấy, một nét văn hóa quen thuộc vẫn đang được tiếp tục trong đời sống hiện đại, theo cách gần gũi của những người trẻ hôm nay.