Tuyên Quang: Những kiệt tác Trung Thu thăng hoa từ bàn tay người thợ

Từ lâu, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành một thương hiệu văn hóa độc đáo, và việc làm đèn Trung thu tại đây không đơn thuần là một công việc thời vụ, mà đã thăng hoa thành một nghệ thuật mang đậm tính cộng đồng. Với mức giá mô hình dao động từ 10 đến 100 triệu đồng, công việc đang mang lại thu nhập khá cho nhiều lao động ở Tuyên Quang.

Các mô hình được tạo bằng các sợi sắt có kích thước khác nhau.

Các mô hình được dán ni lông bao quanh khung sắt đã tạo hình.

Các nghệ nhân trang trí các mô hình.

Sơn trang trí các mô hình.

Những mô hình đã hoàn thiện.

Mô hình ong sau khi đã hoàn thành.

Các mô hình Trung thu trưng bày trên các tuyến phố tại Tuyên Quang.