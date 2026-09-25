Tuyên Quang: Những kiệt tác Trung Thu thăng hoa từ bàn tay người thợ
Khi trời Thu se lạnh cũng là lúc nhịp sống tại trung tâm tỉnh Tuyên Quang trở nên hối hả và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không khí Trung thu không chỉ bừng sáng trên những tuyến phố lớn, mà còn rộn rã len lỏi vào từng ngõ xóm, nơi những “xưởng” chế tác đèn lồng khổng lồ hoạt động hết công suất.
Từ lâu, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành một thương hiệu văn hóa độc đáo, và việc làm đèn Trung thu tại đây không đơn thuần là một công việc thời vụ, mà đã thăng hoa thành một nghệ thuật mang đậm tính cộng đồng. Với mức giá mô hình dao động từ 10 đến 100 triệu đồng, công việc đang mang lại thu nhập khá cho nhiều lao động ở Tuyên Quang.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tuyen-quang-nhung-kiet-tac-trung-thu-thang-hoa-tu-ban-tay-nguoi-tho-1058325