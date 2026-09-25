Trung thu xưa và nay: Nối dài ký ức, gìn giữ giá trị

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang không chỉ là dịp để tri ân những cống hiến to lớn, tôn vinh các giá trị nghệ thuật đã được khẳng định, đây còn là dịp để nhà hát nhìn lại và hướng đến chặng đường phát triển mới của sân khấu cải lương Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.