Trung thu xưa và nay: Nối dài ký ức, gìn giữ giá trị
Trung thu xưa có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng lại đủ đầy bởi tình thân, bởi niềm háo hức của trẻ thơ và những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau. Hôm nay, cuộc sống đổi thay, Trung thu cũng mang nhiều sắc màu hiện đại hơn. Thế nhưng, phía sau những đổi thay ấy vẫn là những giá trị đẹp, những điều làm nên ý nghĩa bền lâu của Tết Trung thu trong đời sống người Việt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-thu-xua-va-nay-noi-dai-ky-uc-gin-giu-gia-tri-419318.htm