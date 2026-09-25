Giữ lửa yêu thương từ những mùa trăng đoàn viên
Giữa nhịp sống hiện đại, mỗi gia đình lại có một cách riêng để giữ gìn hơi ấm của mùa đoàn viên: từ tự tay làm những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, chuẩn bị mâm cỗ, đến cùng nhau phá cỗ, vui chơi và dành cho con trẻ những khoảnh khắc trọn vẹn bên người thân. Những phong tục tưởng chừng giản dị ấy không chỉ mang đến niềm vui, mà còn giúp tình thân thêm gắn kết.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giu-lua-yeu-thuong-tu-nhung-mua-trang-doan-vien-419320.htm