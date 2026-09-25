Giữ lửa yêu thương từ những mùa trăng đoàn viên

Nếu ví văn học như dòng chảy của nước thì có thể thấy rằng, sau sự kiện hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, dòng sông văn học của hai vùng đất cũng bước vào một hành trình mới. Từ hai dòng chảy mang những trầm tích văn hóa riêng, hôm nay đã hội tụ thành một không gian sáng tạo rộng lớn và giàu tiềm năng hơn.