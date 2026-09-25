Tái hiện đời sống La Mã cổ đại tại Pompeii nhân Ngày Di sản châu Âu

Tạo hình các đấu sĩ La Mã cổ đại. Ảnh: Pompeii Archaeological Park

Pompeii từng là một đô thị La Mã sầm uất trước khi bị chôn vùi sau vụ phun trào núi lửa Vesuvius năm 79. Lớp tro và đá núi lửa đã bảo tồn nhiều công trình, đường phố, tranh tường và vật dụng sinh hoạt. Các cuộc khai quật bắt đầu từ giữa thế kỷ XVIII và tiếp tục đến nay.

Năm 1997, Pompeii cùng các di chỉ Herculaneum và Torre Annunziata, đều nằm quanh vịnh Naples ở miền nam Italy, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Tái hiện các nghi lễ văn hoá La Mã cổ đại. Ảnh: Pompeii Archaeological Park

Chương trình năm nay mang chủ đề “Bảo vệ di sản. Làm mới, chống chịu, tái sáng tạo”, với các hoạt động tái hiện, trải nghiệm và biểu diễn tại Pompeii cùng nhiều địa điểm khảo cổ lân cận.

Điểm nhấn ngày 26-9 là chương trình “Dies in Arena” (Một ngày nơi đấu trường), đưa du khách tìm hiểu thế giới của các đấu sĩ La Mã. Các hoạt động giới thiệu ý nghĩa văn hóa, chính trị và xã hội của những cuộc giao đấu trong thế kỷ I, cùng quá trình huấn luyện, trang bị, nghi lễ và hệ thống thứ bậc của các đấu sĩ.

Tại khu Quadriporticus gần các nhà hát, không gian trường đào tạo đấu sĩ được tái hiện để du khách tìm hiểu các loại đấu sĩ và cách họ chuẩn bị trước khi bước vào đấu trường.

Du khách trải nghiệm khu vực tập luyện của đấu sĩ La Mã cổ đại. Ảnh: Pompeii Archaeological Park

Buổi chiều, một đoàn diễu hành sẽ đi qua các tuyến phố cổ tới Đấu trường Pompeii. Tại đây, bốn cặp đấu sĩ biểu diễn những hình thức giao đấu khác nhau, trong khi khán giả được tham gia đánh giá kết quả các trận đấu theo cách thức mô phỏng thời La Mã cổ đại.

Ngày 27-9, chương trình tiếp tục với Ludi Pompeiani, gồm các màn múa lịch sử, hoạt động của đấu sĩ và lính lê dương, cùng những nghi lễ tái hiện việc giải phóng nô lệ và đám cưới theo phong tục La Mã.

Khu vực đấu trường, nơi các võ sĩ La Mã cổ đại chiến đấu. Ảnh: Pompeii Archaeological Park

Các địa điểm khảo cổ lân cận cũng tổ chức nhiều hoạt động riêng. Tại Boscoreale, du khách có thể tìm hiểu nghề thủ công, làm đẹp, y dược và tiền tệ thời La Mã thông qua các màn trình diễn và lớp thực hành.

Ở Villa San Marco tại Stabia, chương trình “Rectina! The day the sky fell on Pompeii” (Rectina! Ngày bầu trời sụp xuống Pompeii) tái hiện câu chuyện về ngày núi lửa Vesuvius phun trào, qua đó đưa người xem trở lại những giờ phút cuối cùng của các đô thị quanh vịnh Naples.

Tại Villa của Poppaea ở Oplontis, các hoạt động ngày 27-9 giới thiệu đời sống thời cổ đại qua sân khấu, âm nhạc, nhà tắm, thể thao, mỹ phẩm và trang sức. Buổi chiều chuyển sang chủ đề hàng hải và hoạt động buôn bán rượu vang, với các mô hình phục dựng tàu La Mã.