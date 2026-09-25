Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' vào ngày 3-10

Chương trình hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của cộng đồng, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các địa phương trong bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra ngày 3-10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lân

Theo kế hoạch Số 358 /KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Hoạt động được xác định là chương trình mở đầu, tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Lễ phát động dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 3-10 tại Sân khấu Làng III, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm không gian văn hóa được tổ chức trong hai ngày 3 và 4-10 tại khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Dự kiến có khoảng 450-500 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành, đoàn thể; đại biểu Hà Nội cùng đại diện 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ.

Chương trình Lễ phát động kéo dài khoảng 90 phút, gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, nghi lễ chào cờ, lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố, cùng nghi thức phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật do nghệ nhân, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam biểu diễn, giao lưu với đại biểu tham dự.

Sau lễ phát động, nhiều hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ diễn ra, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của nhiều dân tộc như Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Tày, Thái, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Khmer... Trong đó có diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, độc tấu đàn Tơ rưng, hát Then, đàn Tính, múa chuông, múa Thái, dân ca, dân vũ và xòe cộng đồng. Đồng thời, 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục tham gia các hoạt động.

Một điểm đáng chú ý là chương trình tổ chức 26 không gian văn hóa, trong đó có 6 không gian Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng quảng bá, trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, phố nghề và sản phẩm OCOP của thành phố Hà Nội.

Sáu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội gồm không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống, “Thu Hà Nội”, làng nghề - phố nghề, thư pháp Thăng Long, lụa Vạn Phúc và ẩm thực Tràng An. Các gian hàng còn lại giới thiệu những sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm làng nghề, phố nghề tiêu biểu và sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Việc đưa hoạt động trải nghiệm, trình diễn và giới thiệu sản phẩm vào cùng một chương trình cho thấy định hướng tăng cường sự tham gia trực tiếp của người dân và các chủ thể văn hóa. Đây cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra đối với Lễ phát động, nhằm tạo không gian để nhân dân trải nghiệm, thực hành và sáng tạo văn hóa; đồng thời tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng đang gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.

Cùng với hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội đặt mục tiêu tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; quảng bá hình ảnh Thủ đô và các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, các ngành công nghiệp văn hóa.