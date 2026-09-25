Ấm lòng tình yêu Việt Nam trên khán đài ASIAD 20

Giữa một sân đấu cách xa quê nhà, sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc, tiếng hát Quốc ca và những tiếng hô “Việt Nam” vang lên đầy tự hào, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ.

Dù xa Tổ quốc nhưng anh Đông và anh Mạnh luôn hướng về quê hương

Có mặt từ sớm để chờ đón trận đấu, hai cổ động viên Hà Tiến Mạnh và Phan Văn Đông cho biết đã sinh sống, làm việc tại Nhật Bản nhiều năm, nhưng tình cảm dành cho quê hương và bóng đá Việt Nam vẫn luôn vẹn nguyên.

Anh Phan Văn Đông đã có 9 năm sinh sống tại Nhật Bản. Mỗi năm, anh thường trở về Việt Nam một lần vào dịp Tết Âm lịch. Những ngày tháng xa quê, bóng đá trở thành một trong những sợi dây giúp anh luôn cảm thấy gần gũi với quê hương.

Còn anh Mạnh, dù ở xa quê nhưng anh vẫn thường xuyên theo dõi và cổ vũ các đội tuyển bóng đá Việt Nam, cả đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ. "Trong lòng tôi lúc nào cũng có niềm tự hào, tự tôn dân tộc và luôn hướng về quê hương. Việt Nam luôn ở trong tim tôi”, anh Mạnh xúc động chia sẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên hai anh được trực tiếp có mặt trên khán đài để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Với các anh, niềm vui không chỉ đến từ việc được tận mắt chứng kiến các cầu thủ tranh tài, mà còn từ tinh thần quyết tâm, không bỏ cuộc của những cầu thủ đang thi đấu vì màu cờ sắc áo.

“Nhìn các cầu thủ thi đấu, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần quyết tâm và không bỏ cuộc. Điều đó cũng nhắc mình trong cuộc sống phải luôn cố gắng, sẵn sàng nỗ lực bằng 200% sức lực, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, anh Mạnh nói.

Trong khi đó, anh Phan Văn Đông đặt niềm tin vào U23 Việt Nam trước thử thách tại vòng tứ kết. Anh tin rằng với quyết tâm của các cầu thủ cùng sự cổ vũ hết mình từ khán đài, U23 Việt Nam sẽ có thêm động lực để thi đấu tốt và hướng tới chiến thắng.

Gia đình chị Hồng cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Trên khán đài còn có một gia đình đặc biệt. Chị Nguyễn Thị Hồng cùng người chồng Nhật Bản, hiện là giảng viên đại học, và cậu con trai 6 tuổi Minh Khôi đến sân cổ vũ U23 Việt Nam. Cả gia đình cùng khoác lên mình màu áo mang sắc đỏ của Tổ quốc Việt Nam.

Chị Hồng cho biết, kể từ khi Đoàn Thể thao Việt Nam sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20, gia đình chị đã tranh thủ đến cổ vũ cho nhiều đội tuyển. Trước trận đấu của U23 Việt Nam, cả gia đình cũng vừa đến Tokyo, Nagoya để cổ vũ cho đội tuyển bơi, điền kinh, bóng rổ.

“Từ khi Đoàn Thể thao Việt Nam sang đây thi đấu, gia đình tôi đã đi cổ vũ cho nhiều đội tuyển. Con trai Minh Khôi của tôi rất yêu Việt Nam và tôi muốn dạy con, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho con từ chính những lần đi cổ vũ như thế này. Dù ở xa nhưng chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc. Chúc U23 Việt Nam và Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thật tốt, giành chiến thắng”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Hồng và con trai cổ vũ cho đội tuyển

Tình yêu dành cho đội tuyển còn được thể hiện theo những cách rất đỗi gần gũi của người Việt. Anh Đức Tâm cùng những người bạn đã chuẩn bị một mâm xôi gà trước trận đấu, gửi gắm vào đó mong ước về sự may mắn dành cho U23 Việt Nam.

“Dù ở xa quê hương, chúng tôi vẫn gìn giữ những phong tục, tập quán của người Việt Nam. Đây là tấm lòng của chúng tôi, mong đội tuyển gặp nhiều may mắn, các cầu thủ thi đấu thật tốt và giành chiến thắng”, anh Tâm chia sẻ.

Nhóm anh Tâm và mâm xôi gà mong muốn mang may mắn cho đội tuyển

Tối nay, trên một sân bóng cách quê nhà hàng nghìn cây số, những người Việt Nam xa xứ lại được đứng cạnh nhau, cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, nhiều cổ động viên cùng hòa giọng. Trên khán đài, những tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” nối tiếp nhau, rồi giai điệu Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng lại ngân vang.

Khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa trong những khoảnh khắc ấy. Từ những lá cờ đỏ sao vàng, những chiếc áo mang màu cờ Tổ quốc đến một mâm xôi gà được chuẩn bị bằng cả tấm lòng, mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng đều chung một tình cảm hướng về quê hương.

Và trên hành trình của U23 Việt Nam tại ASIAD 20, phía sau các cầu thủ không chỉ có người hâm mộ trong nước. Ở nơi đất khách, những người Việt xa quê vẫn đang dõi theo, hát Quốc ca, gọi vang hai tiếng “Việt Nam” và tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các cầu thủ vững tin chiến đấu vì màu cờ sắc áo.