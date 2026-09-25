Mùa thu nơi 'vịnh xanh' Tủa Thàng

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Nằm ở phía đông bắc tỉnh Điện Biên, cách Hà Nội khoảng 500km, xã Tủa Thàng mang một diện mạo khác với hình dung quen thuộc về vùng đất Tây Bắc. Không chỉ có núi rừng, nơi đây còn sở hữu một không gian sông nước rộng lớn với quần thể đảo trên lòng hồ sông Đà, được ví như “ vịnh Hạ Long trên núi”.

Giữa không gian sông nước, cầu treo Pa Phông nổi bật với màu đỏ son. Cầu nằm tại khu vực ngã ba sông Đà, nơi giáp ranh giữa Điện Biên với Lai Châu và Sơn La. Cây cầu bắc qua lòng hồ, nối đôi bờ giữa những dãy núi trùng điệp.

Vẻ đẹp cầu treo Pa Phông bắc qua sông Đà nhìn từ trên cao. (Ảnh: Fanpage Tủa Thàng xanh)

Đứng trên cầu Pa Phông, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm mặt hồ mênh mông, hít căng lồng ngực không khí trong lành và mát mẻ.

Không xa cầu Pa Phông là bản Huổi Lóng, nằm bên bến thuyền, được bao quanh bởi núi và mặt nước. Từ cầu đến bản khoảng 6km, hành trình đi qua hang động triệu năm Pê Răng Ky, cây xoài cổ và những cung đường uốn lượn theo sườn núi.

Bản Huổi Lóng yên bình bên mặt nước. (Ảnh: Q.Hoa)

Những ngày thu, màu xanh của nước hòa cùng màu xanh của núi, thỉnh thoảng được điểm xuyết bằng sắc hoa rừng ven bờ. Trên mặt nước êm, những chuyến thuyền chậm rãi đưa du khách len giữa các đảo nhỏ, mở ra những góc nhìn khoáng đạt về vùng lòng hồ.

Nhiều du khách trẻ, nhất là nữ giới, yêu thích hoạt động mặc trang phục dân tộc và ghi lại những hình ảnh đẹp nơi sơn thủy hữu tình. (Ảnh: Q.HOA)

Từ lợi thế của cảnh quan, nhiều gia đình đồng bào Thái, Dao, H'Mông sinh sống quanh lòng hồ đã chủ động đầu tư làm du lịch, cung cấp các dịch vụ như lưu trú, đưa khách tham quan; một số hộ khác bán nông sản, phục vụ ăn uống...

Từng là địa danh khá xa xôi và ít người biết đến, hiện nay Tủa Thàng đang dần trở thành điểm đến du lịch sinh thái được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao.

Du khách chèo SUP (ván đứng) trong nắng thu tươi đẹp. (Ảnh: Fanpage Tủa Thàng xanh)

Đến Tủa Thàng, du khách không chỉ có dịp đắm mình trong thiên nhiên xanh mát, mà còn có thể quan sát những công việc đời thường như dệt bông, kéo sợi, bắt cá, cảm nhận nhịp sống chậm rãi mà bền bỉ của người dân nơi đây.

Một nhóm thanh niên địa phương trên dòng nước đã gắn bó, nuôi dưỡng nhiều thế hệ. (Ảnh: Fanpage Tủa Thàng xanh)

Nếu đến Tủa Thàng vào tháng 10, du khách còn có thể bắt gặp những thửa ruộng bậc thang vào vụ lúa chín.

Giữa màu xanh của núi rừng, những khoảnh ruộng chuyển sang sắc vàng, tạo nên những đường nét mềm mại trên sườn núi, bổ sung một gam màu ấm áp cho bức tranh Tủa Thàng mùa thu.

Màu của ấm no trên non cao. (Ảnh: Fanpage Tủa Thàng xanh)

Nếu dành một ngày ở Tủa Thàng, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như đi thuyền trên lòng hồ buổi bình minh hoặc hoàng hôn, check-in cầu Pa Phông, ghé bản Huổi Lóng, ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín hoặc tìm hiểu nghề dệt truyền thống của người Dao Quần Chẹt.

Phụ nữ Dao Quần Chẹt có trang phục truyền thống đặc biệt, gồm áo dài màu chàm có dải yếm sặc sỡ trước ngực, quần ống hẹp bó sát chân và khăn đội đầu trang trí tỉ mỉ. Tất cả được làm thủ công, phản ánh tri thức dân gian và thẩm mỹ đặc sắc.

Người phụ nữ Dao Quần Chẹt xe sợi trước hiên nhà. (Ảnh: Q.HOA)

Tại thôn 2, xã Tủa Thàng, gia đình chị Quàng Thị Hoa đầu tư 7 phòng bungalow cùng một nhà cộng đồng để đón khách nghỉ dưỡng, trải nghiệm cuộc sống vùng lòng hồ.

Theo chị Hoa, việc đón khách du lịch không chỉ tạo thêm sinh kế mà còn là dịp để người dân giới thiệu những nét văn hóa, cuộc sống và cảnh quan vốn gắn bó lâu đời với cộng đồng.

Vẻ đẹp của thiếu nữ Thái, một trong các dân tộc anh em sinh sống ở Tủa Thàng. (Ảnh: Fanpage Tủa Thàng xanh)

“Người Tủa Thàng gắn bó với lòng hồ, với núi rừng và những bản làng này từ bao đời. Nay có thêm khách đến, chúng tôi càng có ý thức giữ gìn cảnh quan, nếp sống và những nghề truyền thống của quê mình. Ai đã đến Tủa Thàng, chúng tôi mong có dịp đưa đi thuyền trên lòng hồ, vào bản, cùng ăn một bữa cơm và cảm nhận cuộc sống nơi đây. Mong rằng du khách gần xa, bạn bè quốc tế và cả người dân Điện Biên sẽ biết đến Tủa Thàng nhiều hơn", chị Hoa chia sẻ.

Với những ai muốn tìm một miền Tây Bắc còn nguyên nét mộc mạc, Tủa Thàng là điểm đến để chậm lại, hòa mình vào thiên nhiên và khám phá một không gian khác của vùng đất lịch sử Điện Biên.