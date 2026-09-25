Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La nỗ lực để những cánh rừng mãi xanh

Lực lượng Kiểm lâm Ban Quản lý KBTTN Mường La tuần tra rừng.

Xây dựng hàng rào phòng cháy từ sớm

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (KBTTN), tỉnh Sơn La được giao quản lý gần 18.000ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, diện tích quy hoạch khu bảo tồn: Hơn 15.800ha, nằm trên địa bàn 3 xã Hua Trai, Ngọc Chiến và Nặm Păm thuộc huyện Mường La cũ. Với diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, địa hình phức tạp và thời tiết khô nóng kéo dài, Ban luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và cấp bách.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong những năm qua, công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La quản lý, kiểm soát chặt chẽ, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng quý giá, giữ gìn môi trường sinh thái và đảm bảo an sinh cho người dân vùng cao.

Nhờ công tác bảo vệ và phòng cháy tốt, rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La được phủ xanh đồi núi.

Hàng năm, ngay từ đầu mùa khô, Ban Quản lý KBTTN Mường La đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng chi tiết, phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên và các tổ đội.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được Ban Quản lý đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú: Phát thanh trên hệ thống loa xã, bản; dán thông báo, biển cấm tại các đường mòn, khu dân cư; tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn cho người dân về quy định luật bảo vệ và phát triển rừng, cũng như kỹ năng phòng ngừa và xử lý khi có nguy cơ cháy rừng xảy ra.

“Chúng tôi xác định, để bảo vệ được rừng thì người dân là lực lượng nòng cốt, là mắt xích quan trọng nhất trong công tác phòng cháy rừng. Khi mọi người cùng ý thức, cùng hành động thì nguy cơ cháy rừng sẽ giảm đi rất nhiều”, ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý KBTTN Mường La.

Để bảo đảm tốt công tác phòng cháy rừng, Ban Quản lý KBTTN Mường La đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tại các xã thuộc vùng quản lý, ký cam kết trách nhiệm bảo vệ rừng giữa Ban Quản lý với từng hộ dân sống gần rừng, giúp mọi người hiểu rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ trong việc giữ gìn “lá phổi xanh” của quê hương.

Ban Quản lý KBTTN Mường La họp với chính quyền địa phương về bảo vệ rừng.

Kiểm soát chặt chẽ các khu vực trọng điểm

Bên cạnh công tác phối hợp với chính quyền, người dân địa phương, hệ thống các chốt canh gác được Ban Quản lý KBTTN bố trí hợp lý tại các lối vào rừng, khu vực dễ xảy ra cháy. Các tổ tuần tra hoạt động 24/7, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, gió lớn và các dịp lễ tết, ngày lễ truyền thống. Cán bộ, nhân viên của Ban luôn sẵn sàng trực ca, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin kịp thời từ các trạm quan trắc và từ người dân địa phương.

Đồng thời, Ban Quản lý KBTTN đã đầu tư nâng cấp, bảo trì hệ thống đường phòng cháy, lối đi trong rừng; mở rộng và bảo quản các đường ranh giới cản lửa, đảm bảo sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được kiểm tra định kỳ, bổ sung đầy đủ, phân phối về các chốt và tổ đội: máy bơm nước, bình chữa cháy, xẻng, cuốc, đèn pin, máy bộ đàm, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh chóng, hiệu quả.

Công tác tuần tra rừng được Kiểm lâm Ban Quản lý KBTTN Mường La thực hiện thường xuyên.

Ban Quản lý KBTTN Mường La cũng xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng như: Bộ đội, Công an xã, Trung tâm Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, chính quyền các xã và các đơn vị lân cận. Lực lượng chuyên trách và lực lượng tại chỗ của Ban được tổ chức huấn luyện, diễn tập thường xuyên về nghiệp vụ xử lý tình huống cháy rừng, đảm bảo khi có lệnh là có mặt, khi có cháy là dập tắt nhanh chóng, không để lan rộng.

Bữa cơm giữa đường của cán bộ tuần rừng.

Sẵn sàng lực lượng, chủ động ứng phó mọi tình huống

Ông Lê Soái, Kiểm lâm viên KBTTN Mường La cho biết: “Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Ngay khi phát hiện có khói hoặc thông tin báo cháy, lực lượng sẽ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp tác chiến theo đúng phương án đã được xây dựng”.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và chủ động, trong những năm gần đây, số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn quản lý của KBTTN Mường La giảm đáng kể. Nhiều khu rừng nguyên sinh, hệ sinh thái quý giá được giữ gìn an toàn, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Mùa A Chơ, bản Pá Han, xã Chiềng Lao cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy Ban Quản lý KBTTN Mường La và chính quyền quan tâm đến việc bảo vệ rừng. Tuyên truyền rõ ràng, tuần tra thường xuyên nên mọi người đều hiểu rõ hơn về nguy cơ cháy rừng. Trong bản, ai cũng tự giác hơn, không đốt rừng bừa bãi nữa. Rừng được giữ xanh, nước nguồn không bị cạn kiệt, thời tiết cũng ôn hòa hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau giữ gìn rừng cho con cháu sau này”.

Người dân lắng nghe lực lượng Kiểm lâm tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy rừng.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn, Ban Quản lý KBTTN Mường La sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giám sát hiện đại; củng cố hệ thống phối hợp giữa các bên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng ý thức tự giác bảo vệ rừng trong toàn xã hội.

Với sự quyết tâm, trách nhiệm cao và phương pháp làm việc khoa học, đồng bộ, Ban Quản lý KBTTN Mường La đang thực hiện tốt vai trò là “người lính canh giữ rừng”, góp phần giữ vững màu xanh núi rừng, bảo vệ tài sản quý giá của thiên nhiên cho hôm nay và mai sau.