Cổ đông Vinhomes, Nam Long đón tin vui

Theo báo cáo điểm nhấn trong kết quả kinh doanh ngành quý III/2026 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhóm chuyên gia phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất cao đang tiếp tục gây áp lực lên sức mua và thanh khoản của thị trường bất động sản nhà ở.

Giá bán được dự báo đi ngang hoặc giảm nhẹ, với mức điều chỉnh có thể rõ hơn tại các khu vực cận trung tâm và phân khúc nhà trong ngõ.

Trong bối cảnh đó, VCBS cho rằng định giá nhóm cổ phiếu bất động sản đã chiết khấu về mặt bằng tương đối thấp. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn có sự phân hóa, tập trung ở những doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn, năng lực triển khai tốt và còn dư địa duy trì chính sách hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Vinhomes dự báo lãi 81.000 tỷ cả năm

Theo các chuyên gia phân tích tại VCBS, Vinhomes (VHM) được dự báo tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong nửa cuối năm nay, với doanh thu quý III ước đạt 59.300 tỷ đồng, tăng 261% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 15.200 tỷ đồng, tăng tới 243%.

Cả năm nay, VCBS ước tính doanh thu dự kiến của Vinhomes đạt 225.500 tỷ đồng, tăng 47%; lợi nhuận sau thuế vào khoảng 81.300 tỷ, tăng 88%, bao gồm doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).Theo VCBS, hoạt động bàn giao nhà tại các đại dự án Vinhomes Ocean Park 2, 3 và Vinhomes Green Paradise sẽ tiếp tục đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận trong nửa cuối năm. Trong khi đó, doanh số từ các dự án mới như Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2027-2028.

Bên cạnh đó, việc các dự án hạ tầng BT do Vingroup thực hiện bắt đầu được triển khai có thể mang lại quỹ đất đối ứng lớn cho Vinhomes. Hệ sinh thái Vingroup cũng được VCBS đánh giá là một lợi thế của nhà phát triển bất động sản này.

Nam Long tăng trưởng nhờ quỹ đấy

Tương tự, VCBS cũng dự báo tích cực về kết quả kinh doanh năm nay của Tập đoàn Nam Long (NLG).

Cụ thể, doanh thu quý III của chủ đầu tư này dự báo đạt khoảng 1.650 tỷ đồng, giảm 12%, nhưng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 312 tỷ đồng, tăng 33%. Cả năm, doanh thu Nam Long dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 3%, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 21%.

Theo VCBS, doanh số bán hàng của Nam Long có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn tương đối khả quan so với mặt bằng chung, đặc biệt khi phần lớn dự án của doanh nghiệp nằm tại các khu vực vùng ven TP.HCM. Dự án Sol Garden được kỳ vọng đóng góp tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu.

Nam Long đang tích cực triển khai các phân khu tiếp theo thuộc dự án Izumi City (170 ha) ở TP Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Triển vọng của Nam Long còn được hỗ trợ bởi sự cải thiện của hạ tầng khu vực TP Đồng Nai, với các dự án như cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2 và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2), qua đó tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành.

Về quỹ đất, Nam Long tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng có chọn lọc. Việc hoàn tất mua thêm 21% cổ phần tại dự án Akari City từ TBS giúp doanh nghiệp nâng tỷ lệ sở hữu tại dự án, đồng thời bổ sung quỹ đất sạch thông qua tài sản đã có pháp lý và tiến độ phát triển tương đối rõ ràng, hạn chế rủi ro so với phát triển dự án mới từ đầu.

Phát Đạt, Hà Đô cũng tăng trưởng dương

Với Phát Đạt (PDR), VCBS dự báo doanh thu quý III của chủ đầu tư này vào khoảng 320 tỷ đồng, giảm 37%, lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tăng 42%. Cả năm, doanh thu Phát Đạt dự kiến đạt 960 tỷ đồng, giảm 28%, lợi nhuận sau thuế 571 tỷ đồng, tăng 11%. Dòng tiền được kỳ vọng cải thiện nhờ chuyển nhượng dự án Thuận An giai đoạn 1 trong năm 2026. Việc hợp tác với Lotte tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cũng được kỳ vọng hỗ trợ triển vọng doanh nghiệp.

Đất Xanh (DXG) được VCBS dự báo doanh thu quý III đạt khoảng 1.050 tỷ đồng (-1%), lợi nhuận sau thuế khoảng 99 tỷ đồng (-40%). Lũy kế cả năm, doanh thu dự kiến của chủ đầu tư này đạt gần 4.500 tỷ đồng (+7%), lợi nhuận sau thuế khoảng 500 tỷ đồng (-16%). Nhà môi giới chứng khoán này cho biết kết quả bán hàng tại dự án The Prive tương đối tích cực, song tiến độ tiêu thụ chậm hơn kỳ vọng. Trong khi đó, mảng môi giới vẫn phụ thuộc vào diễn biến thanh khoản của thị trường.

Ngoài ra, VCBS dự báo Hà Đô (HDG) sẽ đạt doanh thu quý III khoảng 680 tỷ (-5%), lợi nhuận sau thuế đạt 286 tỷ đồng (-15%). Cả năm, doanh thu và lợi nhuận dự kiến lần lượt đạt 2.700 tỷ (-2%) và 936 tỷ đồng (-6%); Kinh Bắc (KBC) dự báo lãi sau thuế 318 tỷ đồng quý III (+2%) và 1.096 tỷ cả năm (-50%); còn Idico dự kiến lãi sau thuế 700 tỷ quý này (-29%), nâng mức lợi nhuận sau thuế cả năm lên khoảng 2.107 tỷ đồng (-11%)