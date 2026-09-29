Chứng khoán ngày 29/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục giảm điểm

VN-Index giảm gần 3 điểm

Sau phiên giảm điểm với áp lực bán gia tăng, thị trường tiếp tục điều chỉnh trong phiên hôm nay. VN-Index dao động trong vùng 1.765 - 1.780 điểm; áp lực bán dịu bớt và diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu có sự phân hóa. Kết phiên, chỉ số giảm 2,95 điểm (-0,17%), xuống 1.777,73 điểm, vẫn dưới đường trung bình 200 phiên quanh mốc 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 29/9.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 132 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu và 161 mã giảm giá.

Mặc dù chỉ số kết phiên trong sắc đỏ, tuy nhiên số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 21/35 cái tên đóng cửa trong sắc xanh. Cao su, khai khoáng và cảng biển là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dịch vụ ăn uống và lưu trú, chăn nuôi và gỗ là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -8,07 điểm, về mức 1.914,35 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 15 mã giảm giá, 11 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch có phần chậm lại khi biên độ chỉ số được thu hẹp và thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-15,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 539 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 12.338 tỷ đồng giảm -18,27% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,4 điểm, về mức 269,91 điểm, còn UPCoM-Index lại tăng +0,54 điểm, về mức 125,5 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -399 tỷ đồng. Trong đó, VPB -249 tỷ đồng, HPG -52 tỷ đồng, ACB -51 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, PVT 61 tỷ đồng, PLX 35 tỷ đồng và VIB 28 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 20 tỷ đồng.

Dầu khí, cao su hút dòng tiền giữa phiên phân hóa

Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên, song diễn biến bớt tiêu cực về cuối ngày. VN-Index có lúc giảm hơn 10 điểm trước khi lực cầu xuất hiện tại một số nhóm cổ phiếu, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Chỉ số mở cửa trong sắc đỏ và chịu áp lực bán trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, tình trạng bán ra trên diện rộng càng dịu bớt. Một số cổ phiếu lấy lại sắc xanh và nới rộng mức tăng, giúp thị trường phân hóa theo hướng tích cực hơn.

VN-Index thu hẹp đà giảm khi tiến gần vùng 1.770 điểm cho thấy lực bán đã chậm lại. Ảnh: Đức Thanh

Dầu khí là một trong những nhóm nổi bật. PVT, PVP tăng mạnh, trong khi PLX, GAS, PVD và PVS cũng giữ được sắc xanh. Nhóm vận tải ghi nhận diễn biến khả quan, góp phần nâng đỡ thị trường giữa lúc nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn còn chịu áp lực điều chỉnh.

Dòng tiền cũng tìm đến nhóm cao su. GVR, TRC, DPR và PHR đồng loạt tăng giá; một số mã cao su trên HNX giao dịch tích cực. Tuy vậy, sức tăng không đồng đều giữa các cổ phiếu. Nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn từng mã có diễn biến tốt, thay vì mua rộng trên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, VCB và VIC giảm giá, tạo sức ép lên VN-Index. VHM giữ được mức tăng nhẹ nhưng không đủ giúp chỉ số chuyển sang sắc xanh. Một số cổ phiếu ngân hàng như STB, ACB và CTG cũng suy yếu, trong đó LPB giảm khá mạnh.

Đáng chú ý, NVL và PNJ tiếp tục giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa trong trạng thái dư bán sàn và không có dư mua. Diễn biến tại hai mã này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch. Dù vậy, áp lực bán trong phiên không lan rộng ra nhiều nhóm ngành như trước.

Thanh khoản giảm so với phiên trước và thấp hơn mức bình quân gần đây, phản ánh sự dè dặt của dòng tiền. Việc VN-Index thu hẹp đà giảm khi tiến gần vùng 1.770 điểm cho thấy lực bán đã chậm lại. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu để hình thành nhịp hồi phục rõ ràng./.