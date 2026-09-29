Đồng rial của Iran rớt giá kỷ lục

Đồng rial của Iran. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chỉ một ngày trước, tỷ giá đã lập kỷ lục 2,418 triệu rial/USD. Trong chưa đầy 24 giờ, đồng USD tăng thêm hơn 80.000 rial, tương đương hơn 3%. Đồng euro tăng lên khoảng 2,77 triệu rial, trong khi bảng Anh đạt 3,23 triệu rial.

Đồng rial suy yếu khiến chi phí nhập khẩu nguyên liệu, thuốc men, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng tăng, qua đó tạo thêm áp lực lên giá thực phẩm, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu. Một số người lao động, người nghỉ hưu và những người sống bằng tiền lương được tờ Iran International dẫn lời cho biết thu nhập ngày càng mất giá trị trong bối cảnh giá cả biến động nhanh.

Thị trường tiền tệ Iran đang chịu tác động từ lạm phát cao, sản xuất suy giảm, hạn chế thương mại, tình trạng thiếu ngoại tệ và khó khăn trong chuyển tiền. Biến động tỷ giá cũng làm tăng chi phí nguyên liệu đối với các nhà sản xuất và gây thêm bất ổn về giá.

Trong những tuần gần đây, Mỹ gia tăng sức ép đối với các nguồn tài chính của Iran, trong đó có các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu và chuyển nguồn thu từ dầu mỏ.

Trong nước, nhà chức trách Iran cũng tăng cường kiểm soát thị trường ngoại tệ và vàng. Ngày 28/9, Trung tâm Tình báo Tài chính thuộc Bộ Kinh tế Iran cho biết đã đình chỉ dịch vụ ngân hàng đối với 45 người với cáo buộc liên quan đến các hoạt động trên thị trường ngoại tệ và vàng không chính thức cùng các “giao dịch đáng ngờ”.

Theo cơ quan này, tổng số người bị áp dụng các biện pháp hạn chế ngân hàng tương tự đã lên 214. Nhà chức trách chưa công bố danh tính những người này hoặc bằng chứng cụ thể về vai trò của họ trong các hoạt động bị cáo buộc.