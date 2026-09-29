Hai cổ phiếu được khuyến nghị mua trước phiên 29/9

Cổ phiếu PVT và POW được các công ty chứng khoán khuyến nghị mua. Ảnh minh họa do AI tạo

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), PVT được kỳ vọng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2026 nhờ mặt bằng giá cước vận tải hàng lỏng duy trì ở mức cao, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, cùng chiến lược mở rộng đội tàu được triển khai trong những năm trước.

VCBS dự báo doanh thu năm 2026 của PVT đạt 21.122 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.047 tỷ đồng, tăng 97%, tương ứng EPS khoảng 3.960 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở đó, VCBS đưa ra khuyến nghị mua PVT với giá mục tiêu 30.140 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E dự phóng 7,6 lần.

Theo VCBS, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng rủi ro phong tỏa Eo biển Hormuz có thể tiếp tục đẩy giá cước đối với các loại tàu chở dầu thô, sản phẩm dầu, hóa chất và LPG lên mức cao. PVT có thể hưởng lợi khi nhu cầu sử dụng tàu tăng và quãng đường vận chuyển kéo dài.

Bên cạnh đó, độ trễ trong việc tái ký các hợp đồng thuê tàu được kỳ vọng tạo thêm động lực cho lợi nhuận. Các hợp đồng thuê định hạn cũ của PVT sẽ lần lượt hết hạn từ cuối năm 2026. VCBS dự kiến các hợp đồng được tái ký ở mặt bằng giá cao hơn, khoảng 30% so với cùng kỳ, qua đó hỗ trợ lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của PVT đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ, nhờ đóng góp từ các tàu mới được mua trong năm 2025 và sự cải thiện của giá cước vận tải.

VCBS cũng đánh giá tích cực việc PVT mở rộng đội tàu trong 3 năm gần đây. Giai đoạn 2023-2025, tổng số tàu khai thác được nâng lên 65 tàu, trong đó phần lớn là tàu hàng rời và tàu chở dầu sản phẩm, hóa chất.

Nhóm tàu chở dầu thô, dầu sản phẩm, hóa chất và khí hóa lỏng chiếm hơn 70% tổng tải trọng đội tàu. Theo VCBS, trong bối cảnh giá thuê tàu duy trì ở mức cao, các phân khúc này được kỳ vọng đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của PVT.

Đối với POW, Công ty Chứng khoán VPBank đánh giá triển vọng kinh doanh những năm tới theo hướng tích cực, dựa trên kết quả kinh doanh cải thiện, năng lực hoạt động được nâng lên khi Nhà máy điện khí LNG NT3&4 đi vào vận hành từ năm 2026 và nhu cầu điện được dự báo tăng mạnh.

Kết hợp phương pháp định giá DCF với phương pháp so sánh P/E và P/B, VPBank xác định giá trị POW ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu này cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.

Theo VPBank, POW đang hưởng lợi từ việc chi phí sản xuất giảm khi các nhà máy điện bước vào giai đoạn giảm chi phí khấu hao và lãi vay. Sản lượng điện cũng có thể tăng khi các nhà máy duy trì khả năng vận hành và được huy động với sản lượng cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của POW đạt 5.329 tỷ đồng, tăng 304% so với cùng kỳ năm 2025.

VPBank dự báo cả năm 2026, sản lượng điện sản xuất của POW đạt 25 tỷ kWh, tăng 34%; doanh thu đạt 61.586 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.268 tỷ đồng, lần lượt tăng 80% và 125% so với năm 2025.

Nhà máy điện khí LNG NT3&4 là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý. Dự án có công suất thiết kế 1.624 MW, dự kiến sản xuất khoảng 9-10 tỷ kWh điện mỗi năm khi hoạt động ổn định, qua đó nâng năng lực hoạt động của POW thêm hơn 30%.

Theo VPBank, nhà máy sử dụng công nghệ thế hệ mới, hiệu suất hoạt động khoảng 62-64%, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Vốn đầu tư thực hiện của dự án được ước tính khoảng 26.000-27.000 tỷ đồng, thấp hơn mức dự toán 32.500 tỷ đồng.

POW cùng các đối tác cũng đang tập trung triển khai các dự án điện khí LNG Quảng Ninh, LNG Quỳnh Lập và LNG Vũng Áng III với tổng công suất 4.500 MW, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2030-2032.

Theo chiến lược phát triển, tổng công suất của POW dự kiến đạt 7.500 MW vào năm 2030 và 26.000 MW vào năm 2050.

Trong khi đó, nhu cầu điện được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh xác định nhu cầu điện thương phẩm tăng khoảng 10-12,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030, tương đương 500-558 tỷ kWh vào năm 2030.

Theo VPBank, điện khí LNG là một trong ba nguồn điện nền giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn 2025-2035. Việc nhiều dự án nguồn điện quy mô lớn được đầu tư được cho là mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp có năng lực, trong đó POW là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực này.