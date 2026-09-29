Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi lợi suất trái phiếu và giá dầu hạ nhiệt

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 29/9 khi lợi suất trái phiếu Kho bạc và giá dầu giảm, giúp thị trường tạm thời giảm áp lực sau đợt đi xuống trong phiên trước.

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,4%, S&P 500 tăng 0,1%, trong khi Dow Jones Industrial Average giảm 32 điểm, tương đương 0,1%.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng. Cổ phiếu AMD tăng 1% sau khi công bố mua lại World Labs, trong khi Nvidia tăng 0,7% và Meta Platforms tăng 1,1%.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống 5,209%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm khoảng 2 điểm cơ bản xuống 5,54%. Tuy nhiên, cả hai vẫn ở gần các mức cao được ghi nhận trong nhiều năm qua.

Giá dầu cũng giảm, với dầu Brent mất hơn 1%, xuống khoảng 103,75 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 1,8%, xuống 90,85 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng mạnh đã gây sức ép lên chứng khoán trong những phiên gần đây. Trong phiên 28/9, Dow Jones giảm hơn 300 điểm, S&P 500 giảm 0,8% và Nasdaq Composite giảm 0,9%.

Ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục chuẩn bị cho khả năng thị trường cổ phiếu tăng thêm, đồng thời chú trọng đa dạng hóa danh mục. UBS cũng đánh giá trái phiếu và các tài sản có thu nhập cố định vẫn có sức hấp dẫn.

Giới đầu tư ngày 29/9 tiếp tục theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ, trong đó có chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 và báo cáo về việc làm đang tuyển dụng và tình trạng luân chuyển lao động tháng 8, nhằm đánh giá thêm triển vọng lãi suất và thị trường trái phiếu.