Chuyển động từ cơ sở

Ổn định bộ máy, giữ nhịp phát triển

Ngay sau khi thành lập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Gianh khẩn trương kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và duy trì hoạt động phục vụ người dân. Việc rút gọn tầng nấc trung gian giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp hơn; những vấn đề phát sinh ở địa bàn được cấp phường nắm bắt và xử lý sát thực tế hơn.

Quá trình sắp xếp tổ chức tiếp tục được thực hiện ở các lĩnh vực. Phường hiện có 9 tổ dân phố; 30 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy; 11 trường học được hợp nhất thành 3 trường theo từng cấp học. Đây là những bước điều chỉnh nhằm giảm đầu mối quản lý, tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ chuyên môn.

Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, địa phương duy trì sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị được tăng cường. Các chính sách an sinh, chăm lo người có công, giáo dục và y tế tiếp tục được thực hiện hiệu quả; quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng của phường Bắc Gianh - Ảnh: P.V

Chuyển đổi số và cải cách hành chính là điểm nhấn trong quá trình vận hành bộ máy mới ở Bắc Gianh. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được trang bị hệ thống máy móc đồng bộ, hiện đại. Từ năm 2025, UBND phường thực hiện xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử; 437 thủ tục thuộc thẩm quyền được cung cấp trên các hệ thống dịch vụ công.

Trong 9 tháng năm 2026, phường tiếp nhận 5.389 hồ sơ, toàn bộ qua hình thức trực tuyến. Trong đó, 5.214 hồ sơ được giải quyết trước hạn, 175 hồ sơ đang xử lý trong hạn. Tỉ lệ số hóa kết quả đạt 96,7%; khai thác lại dữ liệu đạt 93,8% và thanh toán trực tuyến đạt 96,8%. Việc giải quyết thủ tục ngày càng được thực hiện trên môi trường số, đồng thời đặt ra yêu cầu giữ chất lượng phục vụ khi lượng hồ sơ lớn.

Để người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, phường thành lập Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn trực tiếp tại trung tâm, nhất là với người còn gặp khó khăn khi thao tác trên thiết bị số. Các tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với đoàn viên thanh niên đến khu dân cư, hỗ trợ cài đặt ứng dụng, tích hợp giấy tờ trên VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến.

Từ nhu cầu thực tế, Bắc Gianh triển khai mô hình “Ngày thứ 7: Chính quyền tận tâm-Người dân thuận tiện”, bố trí cán bộ hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính, chú trọng tư vấn thủ tục đất đai và hướng dẫn sử dụng tiện ích số. Mô hình “QR số nhà-Kiến tạo cộng đồng số” hướng tới xây dựng địa chỉ số gắn với bản đồ, phục vụ quản lý dân cư, an sinh, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn.

Ở lĩnh vực sản xuất, địa phương thử nghiệm lúa ST25 theo hướng hữu cơ, duy trì sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ phát triển sản phẩm hàu sông Gianh theo chương trình OCOP. Những cách làm mới được triển khai trên cả lĩnh vực quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện sinh kế người dân.

Chính quyền phường Bắc Gianh luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn để người dân phát triển nghề nuôi tôm - Ảnh: N.M

Gỡ vướng để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn

Bên cạnh kết quả bước đầu, Bắc Gianh vẫn đối diện với áp lực từ khối lượng nhiệm vụ lớn trong khi năng lực chuyên môn ở một số lĩnh vực chưa đồng đều. Một số quy định, cơ chế phối hợp cần tiếp tục hoàn thiện; hạ tầng và trang thiết bị chưa đồng bộ. Khối hồ sơ từ 3 phường cũ chuyển về còn lớn, thiếu kinh phí chỉnh lý, khiến việc số hóa tài liệu lưu trữ chưa thể triển khai. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội cũng chưa đạt kỳ vọng. Công tác dự báo nguồn thu, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và phối hợp xử lý một số vấn đề về đất đai, đơn thư còn cần được cải thiện.

Từ thực tiễn đó, phường tiếp tục rà soát quy chế, phân rõ đầu mối, trách nhiệm; đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp. Đồng thời, tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục và nhân rộng cách làm hiệu quả; triển khai đồng bộ giải pháp phát triển kinh tế, tăng nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ các dự án và bảo đảm an sinh xã hội.

“Bài học chúng tôi rút ra là phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và thường xuyên rà soát những vướng mắc nảy sinh. Quan trọng hơn, hiệu quả của mô hình cần được nhìn từ việc người dân, doanh nghiệp có được giải quyết công việc thuận tiện, kịp thời hơn hay không. Đó cũng là thước đo để chính quyền cơ sở tiếp tục điều chỉnh cách làm trong chặng đường tới”, bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh chia sẻ.