Muốn thuê chung cư ở lâu dài, hãy kiểm tra kỹ 5 điều này trước khi đặt cọc tiền

Thuê chung cư thường mang lại nhiều tiện nghi hơn so với nhà riêng. Tuy nhiên, số tiền người thuê phải trả không chỉ nằm ở tiền thuê hàng tháng. Phí dịch vụ, gửi xe, điện nước, tiền đặt cọc hay những khoản phát sinh khác đều có thể ảnh hưởng đến ngân sách.

Quan trọng hơn, người thuê đang sống trong một tòa nhà có ban quản lý, quy định chung và nhiều dịch vụ đi kèm. Vì vậy, trước khi ký hợp đồng, đừng chỉ dành thời gian kiểm tra nội thất bên trong căn hộ.

Xem cả tòa nhà thay vì chỉ nhìn căn hộ

Khi đi xem nhà, hãy dành thời gian quan sát sảnh, hành lang, thang máy và khu vực gửi xe. Đây là những không gian người thuê sẽ sử dụng hàng ngày nhưng thường ít được chú ý.

Nếu có thể, nên thử đi thang máy vào giờ cao điểm để xem thời gian chờ có lâu không. Khu vực gửi xe cũng cần được kiểm tra về lối ra vào, cách bố trí chỗ đỗ và mức phí.

Một lần ghé tòa nhà vào buổi tối cũng có thể cho thêm thông tin về tiếng ồn, lượng người ra vào và cách vận hành thực tế. Những điều này thường không thể hiện trong hình ảnh quảng cáo căn hộ.

Hỏi kỹ nội quy trước khi đặt cọc

Đây là điểm khác biệt đáng lưu ý giữa thuê chung cư và thuê nhà riêng. Ngoài thỏa thuận với chủ nhà, người thuê còn phải tuân thủ nội quy của tòa nhà.

Một số nơi có quy định riêng về nuôi thú cưng, sửa chữa căn hộ, chuyển đồ, đăng ký người ở, khách ra vào hoặc thời gian thi công. Nếu có nhu cầu đặc biệt như nuôi chó mèo, thường xuyên làm việc tại nhà hoặc có người thân ở cùng, nên hỏi rõ trước khi ký hợp đồng.

Không nên chỉ dựa vào lời chủ nhà rằng “ở bình thường không vấn đề gì”. Một thỏa thuận giữa chủ nhà và người thuê chưa chắc đồng nghĩa với việc ban quản lý cho phép.

Xác nhận những gì được sử dụng và khoản nào phải trả thêm

Căn hộ có thể được quảng cáo đi kèm nhiều tiện ích như bể bơi, phòng gym, khu vui chơi hoặc các dịch vụ khác. Tuy nhiên, người thuê nên xác nhận rõ mình có được sử dụng hay không và có phải trả thêm phí.

Ngoài ra, cần hỏi về thẻ cư dân, thẻ thang máy, thẻ gửi xe và thủ tục đăng ký người thuê. Nếu có khách thường xuyên đến chơi, nên biết khách ra vào bằng cách nào.

Những chi tiết này tưởng nhỏ nhưng có thể gây bất tiện nếu chỉ phát hiện sau khi đã chuyển đến.

Đặc biệt, nên yêu cầu chủ nhà nói rõ các khoản chi ngoài tiền thuê như phí quản lý, gửi xe, điện, nước, Internet và những khoản dịch vụ khác. Tính tổng chi phí hàng tháng sẽ giúp người thuê có hình dung thực tế hơn về ngân sách.

Đừng bỏ qua phòng cháy chữa cháy

Với căn hộ trong tòa nhà cao tầng, hệ thống phòng cháy chữa cháy và lối thoát nạn là những yếu tố nên được kiểm tra trước khi thuê.

Người thuê nên biết vị trí thang thoát hiểm, lối thoát nạn, chuông báo cháy và khu vực tập kết khi có sự cố. Khi quan sát, cần chú ý xem lối thoát hiểm có thông thoáng hay bị đặt đồ đạc cản trở hay không.

Có thể hỏi thêm ban quản lý về cách thông báo khi xảy ra sự cố, quy trình xử lý khi mất điện hoặc thang máy ngừng hoạt động. Đây là những thông tin ít được quan tâm khi xem nhà nhưng lại liên quan trực tiếp đến sinh hoạt và an toàn trong thời gian ở.

Tính cả chi phí và sự thuận tiện trước khi ký hợp đồng

Một căn hộ có giá thuê thấp hơn chưa chắc giúp tiết kiệm nếu phí dịch vụ, gửi xe và các khoản phát sinh cao. Ngược lại, căn hộ có giá thuê cao hơn nhưng đã bao gồm một số tiện ích cần thiết có thể phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Vì vậy, trước khi đặt cọc, người thuê nên lập một bảng chi phí đơn giản gồm tiền thuê, phí quản lý, gửi xe, điện nước, Internet và các khoản có thể phát sinh. Đồng thời, kiểm tra nội quy, tiện ích, thẻ cư dân và chất lượng vận hành của tòa nhà.

Thuê chung cư không chỉ là thuê một căn hộ mà còn là lựa chọn cả môi trường sống xung quanh. Càng có ý định ở lâu, những yếu tố nằm ngoài cánh cửa căn hộ càng đáng được kiểm tra kỹ trước khi ký hợp đồng.