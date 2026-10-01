Huế bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, kiện toàn lãnh đạo các sở, ban quản lý

Sáng 1/10, UBND TP Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại một số sở, ban quản lý dự án và trung tâm trực thuộc.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bích Thảo - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Ban Quản lý (BQL) dự án giao thông và nông nghiệp TP Huế, ông Trương Văn Giang - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc. Các ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đình Quyền và Mai Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế (thứ 4 từ phải qua) - dự và trao các quyết định. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại BQL dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc. Các ông Lê Thành Nhân, Đặng Minh Nam, Lê Vũ Hiền và Trần Viết Tú được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.

Tại BQL dự án đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, ông Hồ Hữu Phú - Phó giám đốc phụ trách BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 - được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc và giao quyền Giám đốc. Các ông Hồ Văn Miên, Trần Văn Nhuận và Hà Hoàng Chuân được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 - được điều động đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP Huế, ông Hồ Đăng Long được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc và giao quyền Giám đốc, ông Nguyễn Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc.