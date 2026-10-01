Thí điểm mô hình Trợ lý Nhân dân hỗ trợ hoàn thiện thủ tục hành chính

Thời gian qua, việc vận hành Kiosk dịch vụ công đã góp phần hiện đại hóa nền hành chính - Ảnh: N.L.M

Việc thí điểm được thực hiện trên cơ sở Công ty CP đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam tự nguyện tham gia và tự bảo đảm nguồn lực; không làm phát sinh cam kết về đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, duy trì hoặc mở rộng hệ thống sau thí điểm.

Theo đó, nội dung của mô hình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân xác định TTHC; hướng dẫn điều kiện, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, phí, lệ phí, trình tự thực hiện; kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ, thống nhất của thông tin; gợi ý, hỗ trợ điền biểu mẫu và hoàn thiện hồ sơ trước khi chuyển cán bộ tiếp nhận. Có 20 TTHC triển khai thí điểm, bao gồm 10 TTHC cấp xã và 10 TTHC cấp tỉnh.

Mô hình Trợ lý Nhân dân hỗ trợ hoàn thiện TTHC nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ người dân xác định TTHC, chuẩn bị giấy tờ, kê khai, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ; góp phần giảm thời gian thực hiện, hạn chế hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung và giảm thao tác hướng dẫn lặp lại của cán bộ. Đồng thời đánh giá được hiệu quả, độ chính xác, khả năng tích hợp, yêu cầu về dữ liệu, an toàn thông tin, hạ tầng, nhân lực và điều kiện vận hành; làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục hoàn thiện, kết thúc hoặc nhân rộng mô hình.

Tiêu chí đánh giá mô hình dựa trên thời gian hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ; thời gian cán bộ hướng dẫn, kiểm tra sơ bộ; độ chính xác của thông tin nhận diện, trích xuất và gợi ý kê khai; tỉ lệ hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu, tỉ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung; khả năng tự phục vụ và mức độ hài lòng của người sử dụng; khả năng tích hợp, truy xuất nguồn; số lượng, tính chất lỗi; yêu cầu về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.