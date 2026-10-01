Cận cảnh 'siêu cao ốc' 38 tầng hoang phế nhiều năm bên bờ vịnh Nha Trang

Dự án cao 38 tầng nằm bên bờ vịnh Nha Trang đã hoang phế nhiều năm. Video: Xuân Ngọc

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (thường gọi là dự án Laluna), do Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền làm chủ đầu tư, nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang. Hai tòa tháp cao 38 tầng của "siêu cao ốc" sở hữu tầm nhìn đắc địa trực diện ra vịnh Nha Trang, đứng trơ trọi.

Dự án Laluna gồm 4 khu chức năng, phát triển khách sạn, căn hộ cao cấp, công viên, bãi đỗ xe, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, khu A có diện tích gần 6.000m2, xây dựng khách sạn và căn hộ du lịch; khu B hơn 3.800m2, cũng dành cho khách sạn và căn hộ du lịch; khu C hơn 18.200m2 để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch và quán cà phê; khu D rộng khoảng 19.000m2 nhằm phát triển khách sạn, căn hộ du lịch, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí.

Dự án được sử dụng đất đến năm 2064, do Nhà nước giao và có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư dự kiến xây dựng khu A, B trong giai đoạn 2016-2018. Còn hai phân khu còn lại là khu C và khu D dự kiến được xây dựng trong giai đoạn 2018-2020, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Khu C có diện tích hơn 18.200m2, được quy hoạch để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch và quán cà phê.

Đối với khu D rộng khoảng 19.000m2, được định hướng phát triển khách sạn, căn hộ du lịch, dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí.

Ghi nhận của PV VietNamNet, dự án sở hữu vị trí đắc địa, hướng ra vịnh Nha Trang, đã hoàn thiện phần lớn kết cấu thô và một số hạng mục cơ điện, nhưng dừng thi công từ cuối năm 2021. Hai siêu cao ốc này trong tình trạng thi công dở dang, hoang phế nhiều năm qua.

Dự án nghìn tỷ bị "đắp chiếu" kéo dài không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn lãng phí đất đai.

Tại dự án gần như không còn hoạt động thi công. Một số hạng mục đã được hoàn thiện như phần thô, sơn tường, lắp kính và lan can bảo vệ. Tuy nhiên, nhiều vật liệu, thiết bị còn nằm ngổn ngang; một số ô kính tại các tầng đã bị vỡ.

Một số hạng mục bê tông chưa hoàn thiện, khu vực dự án được quây kín bằng tôn. Bên trong, vật liệu xây dựng ngổn ngang, sắt thép hoen gỉ, cỏ mọc um tùm.

Bên cạnh đó, dự án này còn lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng. Từ năm 2018-2019, công ty đã ký nhiều hợp đồng mua bán căn hộ để huy động vốn. Theo phản ánh, nhiều khách hàng đã thanh toán 95-97% giá trị căn hộ, trong khi thời hạn bàn giao theo hợp đồng đã quá hơn 3 năm.

Ngoài các vấn đề trên, dự án còn liên quan đến các khoản nợ được ngân hàng đưa ra đấu giá để thu hồi nợ. Năm 2023, Agribank thông báo đấu giá khoản nợ của chủ đầu tư, được bảo đảm bằng quyền sử dụng hơn 3.800m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại khu B, với giá khởi điểm 1.145 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2022, một ngân hàng khác cũng từng rao bán khoản nợ hơn 540 tỷ đồng tại khu A dự án để xử lý, thu hồi nợ vay. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ này bao gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất rộng gần 6.000m2 tại khu A để xây dựng khách sạn, căn hộ du lịch (đất ở tại đô thị không hình thành đơn vị ở), có thời hạn sử dụng đến năm 2064.

Để giải quyết các dự án chậm tiến độ, trong đó có Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 133 dự án vướng mắc kéo dài trên địa bàn, quyết tâm xử lý dứt điểm vào cuối năm 2026.

Dự án Laluna thuộc nhóm 1, gồm 15 dự án liên quan đất ở không hình thành đơn vị ở đã giao dịch với bên thứ ba. Phần lớn các dự án trong nhóm đã có kết luận thanh tra; một dự án đang trong quá trình thanh tra. Tỉnh dự kiến rà soát quy hoạch, xem xét điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất để tính giá đất.

Nhóm 2 gồm 94 dự án đã giao đất hoặc cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, sẽ tháo gỡ theo hướng dẫn tại các nghị quyết, nghị định của Quốc hội và Chính phủ. Nhóm 3 có 24 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, tỉnh sẽ đánh giá để quyết định tiếp tục hay không.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trong năm 2026.

Việc xử lý phải căn cứ kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án có liên quan; xác định rõ nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba ngay tình, không hợp pháp hóa sai phạm hoặc làm phát sinh sai phạm mới.