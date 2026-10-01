TP. Huế tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Ngày 30/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết vướng mắc đối với các dự án đầu tư công và dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan.

29 dự án khởi công mới được rà soát tiến độ

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai từng dự án, đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư.

Theo báo cáo, trong số 29 dự án đầu tư công khởi công mới, có 11 dự án đã khởi công; 5 dự án đang thực hiện các thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu để chuẩn bị khởi công. Các dự án còn lại đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Ngoài ra, 17 dự án chuyển tiếp đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Một số khó khăn liên quan đến nguồn vốn từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục thực hiện. Một số công trình đã hoàn thành khối lượng xây dựng hoặc đưa vào khai thác; các cơ quan chuyên môn đang hoàn thiện thủ tục để sớm nghiệm thu, quyết toán và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Tập trung xử lý điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ một số dự án vẫn chịu tác động bởi công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, thời gian thực hiện dự án và điều kiện thời tiết trong những tháng cuối năm.

Thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung vật liệu và thúc đẩy giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, nội dung vướng mắc, thẩm quyền xử lý và tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải chủ động hơn trong giải quyết công việc. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần được xử lý kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền phải sớm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Việc tháo gỡ vướng mắc phải gắn với phân công rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn xử lý, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đối với chủ đầu tư, khi báo cáo khó khăn phải làm rõ từng vấn đề, nhất là về mặt bằng, vật liệu, thủ tục và thời gian thực hiện; đồng thời đề xuất phương án xử lý và xác định rõ cơ quan có thẩm quyền, qua đó rút ngắn thời gian xem xét, giải quyết.

Tháo gỡ vướng mắc gắn với hiệu quả đầu tư

Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư đánh giá đầy đủ những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án, từ mặt bằng, vật liệu, nhân lực đến thời tiết và điều kiện thi công, qua đó xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

Đối với các công trình có khả năng hoàn thành trong thời gian tới, cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, hoàn thiện thủ tục và giải ngân theo kế hoạch, sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, thành phố tiếp tục rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án đang lựa chọn nhà đầu tư và những dự án đủ điều kiện thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu quá trình xem xét, tháo gỡ phải bám sát quy hoạch, quy định pháp luật và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời chú trọng các yêu cầu về môi trường, an toàn, hiệu quả sử dụng đất và tính khả thi của dự án.

Đối với những trường hợp có sự chồng lấn về quy hoạch hoặc không gian phát triển, cần rà soát tổng thể để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển trước mắt và định hướng lâu dài.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, mục tiêu của việc rà soát, tháo gỡ vướng mắc không chỉ là bảo đảm tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn mà quan trọng hơn là sớm đưa các công trình, dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.