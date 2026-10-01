Lâm Đồng gỡ vướng loạt dự án du lịch với quy mô gần 3.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 11.700 tỷ

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, theo Cổng TTĐT Lâm Đồng.

Cụ thể, theo danh sách các dự án gặp khó khăn, vướng mắc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn theo dõi, chỉ đạo có 36 dự án. Các dự án này thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 11.734 tỷ đồng và tổng diện tích khoảng 2.952 ha.

Trong đó, 35 dự án thuộc khu vực Lâm Đồng cũ, với tổng vốn đầu tư khoảng 11.422 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 2.820 ha.

Đáng chú ý, có 8 dự án được đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147 của Chính phủ.

Danh mục này bao gồm một số dự án có quy mô vốn và quỹ đất đáng chú ý như: Khu nghỉ mát Đà Lạt tại Đồi Cù có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 64 ha; Merperle Dalat Hotel có vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; Robin Dalat Resort có tổng vốn đầu tư hơn 456 tỷ đồng.

Dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt tại Đồi Cù có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng cũng nằm trong đợt gỡ vướng đợt này. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy)

Ngoài ra, dự án Khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái của Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Gia Tuệ - Lâm Đồng có quy mô hơn 190 ha.

Trong quá trình rà soát, một số dự án đã ghi nhận tiến triển về thủ tục. Đơn cử, dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt của Công ty TNHH Dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt đã có bước tiến mới.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4666/QĐ-UBND, chấp thuận điều chỉnh mục tiêu và một số công năng của công trình tại dự án. Theo tỉnh, đây là cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan, hướng tới đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Bên cạnh đó, qua rà soát, Sở Tài chính tổng hợp 35 dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang có khó khăn, vướng mắc và phân loại theo từng nhóm để xử lý.

Một trong những trường hợp thuộc thẩm quyền Trung ương là Khu du lịch thác Đam B’ri. Dự án đang vướng do chồng lấn với quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện, Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh.

Đối với nhóm vướng mắc liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đất đai, có 8 dự án trọng điểm đang được UBND tỉnh tập trung rà soát, nghiên cứu vận dụng cơ chế xử lý đặc thù theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147 của Chính phủ.

Trong khi đó, nhóm dự án gặp khó khăn trong quá trình gia hạn sử dụng đất và điều chỉnh tiến độ đầu tư có 15 dự án đang được các sở, ngành xử lý hồ sơ.

Trong số này, 6 dự án đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ để thẩm định. Các dự án còn lại đang được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Ngoài các nhóm trên, một số dự án còn vướng nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng, chồng lấn quy hoạch hoặc đang trong quá trình thanh tra, điều tra.

UBND tỉnh đã phân công cơ quan đầu mối xử lý theo từng trường hợp, với yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Trước đó, vào giữa tháng 8, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có cuộc họp tổ công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn. Thời điểm đó, toàn tỉnh có 365 dự án cần tập trung xử lý. Tính đến ngày 17/8, tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ 162 dự án, tương đương 44,38%. Tổng diện tích sử dụng đất của nhóm dự án này hơn 6.100 ha, tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng.

Trong số các dự án đã được tháo gỡ, có dự án đã đi vào hoạt động, dự án đang hoàn thiện thủ tục để tái khởi động và các dự án được giải quyết vướng mắc về quy hoạch, xây dựng, đất đai.

Một số dự án không còn đủ điều kiện hoặc kéo dài, không có khả năng triển khai cũng được xử lý theo hướng thu hồi đất, chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, tại thời điểm giữa tháng 8, vẫn còn 203 dự án với tổng diện tích sử dụng đất hơn 18.400 ha và tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng tiếp tục được xử lý.

Trong nhóm này có các dự án thuộc thẩm quyền Trung ương, bên cạnh các dự án thuộc thẩm quyền địa phương với những vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, lâm nghiệp và thủ tục đầu tư.