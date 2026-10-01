Chính phủ tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê

Theo Nghị quyết, Chính phủ đánh giá phát triển nhà ở xã hội có chuyển biến tích cực, nhưng nguồn cung vẫn thiếu. Cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động rất lớn.

Nhà ở xã hội cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân.

Vì vậy, bên cạnh nhà để bán, nhà ở xã hội cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân. Phân khúc này được kỳ vọng giúp bảo đảm an sinh xã hội, nâng năng suất lao động và góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương là 899.857 căn. Trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Đối với từng địa phương, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 đối với TP Hà Nội là 84.000 căn, TP Hồ Chí Minh 181.257 căn, TP Hải Phòng 32.850 căn, TP Huế 10.600 căn, TP Đà Nẵng 26.279 căn, TP Cần Thơ 13.250 căn, TP Đồng Nai 60.054 căn...

Các địa phương căn cứ chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao, thực hiện hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước.

Chính phủ yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao tại Nghị quyết này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để triển khai thực hiện; rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, các địa phương phải đôn đốc các chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, các địa phương nghiên cứu, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán.

Các tỉnh, thành bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; có cơ chế khuyến khích nhà đầu tư đã có sẵn quỹ đất sạch phù hợp với quy hoạch, đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có đủ năng lực tài chính đề xuất dự án để thực hiện giao chủ đầu tư theo quy định.

Về thủ tục, Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh đưa dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm "luồng xanh, ưu tiên". Các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường được thực hiện song song để rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, giao đất và cấp phép xây dựng.

Bộ Xây dựng được giao theo dõi, định kỳ báo cáo Thủ tướng. Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 07/2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương.