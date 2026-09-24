Chuyển đổi số nơi phên dậu Tổ quốc

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, làm thủ tục qua lại biên giới và quét mã QR phục vụ tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm. Ảnh: Tuấn Khoa

“Cầm tay chỉ việc” cho người dân

Tại xã biên giới Mường Lát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phụ trách 5 thôn, khu phố với 1.656 hộ, 7.044 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc Thái chiếm 63,4%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khoảng 25%. Xuất phát từ đặc điểm địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã xây dựng kế hoạch, phân công các tổ công tác xuống cơ sở, phối hợp với công an xã, MTTQ và các lực lượng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sử dụng công nghệ số.

Tại nhà văn hóa khu phố Tén Tằn, cán bộ biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng VNeID, xác thực tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích số. Với người cao tuổi hoặc chưa thành thạo điện thoại thông minh, cán bộ hướng dẫn từng thao tác theo phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Ông Vi Văn Biên, 70 tuổi, cựu chiến binh khu phố Tén Tằn, cho biết: “Trước đây tôi còn lúng túng khi sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh. Nhờ được cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tôi đã từng bước biết sử dụng VNeID và tra cứu những thông tin cần thiết”.

Chuyển đổi số cũng được ứng dụng trực tiếp vào nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu. Tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn, công nghệ hỗ trợ cán bộ trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời giúp người dân chủ động tiếp cận các thông tin về quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh, góp phần giảm thời gian tìm hiểu và thực hiện thủ tục.

Thêm “cánh tay nối dài” giữ bình yên biên giới

Một điểm nổi bật trong chuyển đổi số tại Tén Tằn là sử dụng mã QR để tuyên truyền pháp luật và tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự. Đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn đã triển khai gần 250 mã QR tại nhà văn hóa, khu dân cư và nhiều địa điểm công cộng.

Thiếu tá Dương Văn Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Mường Lát, cho biết: “Triển khai mã QR tạo thuận lợi để người dân cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, đây là thêm một kênh để lực lượng công an và biên phòng tiếp nhận nguồn tin từ cơ sở, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Những mã QR nhỏ được đặt tại các khu dân cư đã tạo thêm cầu nối giữa người dân với lực lượng chức năng. Thông qua đó, người dân có thể nhanh chóng cung cấp thông tin khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ gìn bình yên bản làng.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, cho biết: “Chuyển đổi số ở địa bàn biên giới là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì bởi điều kiện kinh tế, thiết bị và khả năng sử dụng công nghệ của người dân còn khác nhau. Vì vậy, cán bộ biên phòng không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để người dân biết, hiểu và sử dụng hiệu quả các tiện ích số”.

Với phương châm bám địa bàn, gần dân, sát dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thanh Hóa đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với từng bản làng. Khi người dân không chỉ được thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số, những tiện ích công nghệ sẽ phát huy hiệu quả thiết thực hơn, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, vững mạnh, bình yên.