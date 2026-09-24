Nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của gần 600 đại biểu làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của 92 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại Thái Nguyên.

Báo cáo viên Ban Tôn giáo Chính phủ cũng hướng dẫn kỹ năng tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Hội nghị giúp cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp cập nhật kiến thức, chuẩn bị triển khai thi hành luật.