Đẩy nhanh làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp, phục vụ hiệu quả chuyển đổi số

Hội nghị được kết nối đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Thanh Trung- Trưởng phòng Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo cùng cán bộ một số phòng chức năng thuộc Công an thành phố.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Kế hoạch số 656/KH-BCA-V06 được Bộ Công an triển khai nhằm rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Việc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp không chỉ bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng quy định của pháp luật, mà còn tạo nền tảng để hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Qua đó, người dân có thể tiếp cận, khai thác thông tin thuận lợi hơn, đồng thời góp phần đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm thành phần hồ sơ trong quá trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức và công dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong tháng 9; phân tích những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

Hội nghị cũng là dịp để Bộ Công an tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông qua việc rà soát, đánh giá thường xuyên, các khó khăn, vướng mắc được kịp thời phát hiện và xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu lý lịch tư pháp.

Việc triển khai hiệu quả Kế hoạch số 656/KH-BCA-V06 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý dữ liệu lý lịch tư pháp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.