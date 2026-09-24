TP.HCM: 168 trạm y tế sẽ có bệnh viện đồng hành

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trung tâm y tế khu vực để thống nhất kế hoạch phân công bệnh viện đồng hành với 168 trạm y tế và phương án luân phiên bác sĩ đến những trạm đang gặp khó khăn về nhân lực.

168 trạm y tế được kết nối với bệnh viện đồng hành

Theo kế hoạch, 168/168 trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ có một bệnh viện đa khoa đồng hành, đồng thời được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa để hỗ trợ chuyên sâu khi cần thiết.

Chương trình được triển khai theo cơ chế hai lớp hỗ trợ, kết hợp giữa hỗ trợ toàn diện theo địa bàn và hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

Ở lớp thứ nhất, mỗi trạm y tế có một bệnh viện đồng hành cố định. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực có năng lực phù hợp được phân công phụ trách cụ thể, bảo đảm toàn bộ 168 trạm y tế đều có bệnh viện đồng hành.

Bệnh viện được phân công sẽ phối hợp với trạm y tế khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Nội dung không chỉ tập trung vào chuyên môn như đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến mà còn bao gồm quản trị, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.

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Ở lớp thứ hai, các bệnh viện chuyên khoa sẽ hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho toàn mạng lưới trạm y tế. Các đơn vị này tham gia đào tạo, tư vấn, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao những kỹ thuật phù hợp với năng lực y tế cơ sở.

Qua đó, mỗi trạm y tế vừa có một bệnh viện đồng hành thường xuyên, vừa được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa của thành phố.

Mục tiêu là hỗ trợ trạm y tế từng bước nâng cao năng lực, thay vì để bệnh viện làm thay, qua đó tăng khả năng chăm sóc sức khỏe ban đầu và tạo niềm tin cho người dân.

81 bác sĩ luân phiên đến 37 trạm y tế thiếu nhân lực

Song song với việc thiết lập mạng lưới hỗ trợ, Sở Y tế và các bệnh viện thống nhất tăng cường ngay 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang gặp khó khăn về nhân lực.

Trước mắt, việc luân phiên nhằm bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các bệnh viện được yêu cầu lựa chọn bác sĩ có kinh nghiệm thực hành, năng lực chuyên môn và phù hợp với nhu cầu của từng trạm. Bác sĩ luân phiên sẽ trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, xử trí cấp cứu ban đầu, đồng thời hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ tại chỗ.

Theo ngành y tế, việc luân phiên không đơn thuần là bổ sung số lượng bác sĩ mà còn đưa năng lực chuyên môn của bệnh viện đến tuyến cơ sở.

Các bác sĩ luân phiên sẽ là cầu nối trong trao đổi chuyên môn, hội chẩn, chuyển tuyến, đào tạo và hỗ trợ xử trí những trường hợp vượt quá khả năng của trạm.

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Ở giai đoạn tiếp theo, căn cứ kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu bác sĩ của từng trạm, bệnh viện được phân công đồng hành sẽ chủ động đề xuất số lượng, chuyên khoa và thời gian luân phiên phù hợp. Việc tăng cường nhân lực được thực hiện theo nhu cầu thực tế, thay vì áp dụng đồng loạt.

Sở Y tế yêu cầu mỗi bệnh viện có lãnh đạo và đầu mối chuyên môn chịu trách nhiệm, chủ động làm việc với các trạm được phân công, khảo sát thực trạng, xác định vấn đề cần ưu tiên và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể.

Hiệu quả chương trình không chỉ được đánh giá bằng số bác sĩ luân phiên, số buổi đào tạo hay số cuộc hội chẩn, mà còn ở việc trạm y tế làm được thêm những gì, năng lực của đội ngũ tại chỗ được nâng lên ra sao và người dân có tin tưởng, lựa chọn trạm y tế nhiều hơn hay không.

Qua chương trình, ngành Y tế TP.HCM hướng đến xây dựng hệ thống y tế cơ sở có năng lực hơn, gần dân hơn; phía sau mỗi trạm y tế là sự đồng hành thường xuyên của bệnh viện đa khoa và mạng lưới hỗ trợ chuyên sâu của các bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn.

Chính sách hỗ trợ nhân viên y tế luân phiên có thời hạn đến trạm y tế xã, phường, đặc khu được HĐND TP.HCM thông qua tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) sáng 22/9. Chính sách thực hiện từ ngày 1/10/2026 đến hết năm 2030.

Bác sĩ luân phiên về trạm y tế được ngân sách TP.HCM hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi tháng và 30 triệu nếu về đặc khu Côn Đảo, 24 triệu về xã đảo Thạnh An.

Theo phương án tính toán của UBND Thành phố, kinh phí hỗ trợ theo chức danh và trình độ chuyên môn cho khoảng 1.300 người, mỗi người được hỗ trợ trong 6 tháng, hơn 98 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó có 250 bác sĩ nội trú, chuyên khoa I hoặc chuyên khoa; 700 bác sĩ; 180 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ đại học trở lên và 120 người thuộc nhóm trình độ cao đẳng.

Để dự phòng trường hợp 20% số nhân viên luân phiên làm việc tại Thạnh An hoặc Côn Đảo và áp dụng hệ số cao nhất 1,5, thành phố tính thêm tối đa gần 10 tỷ đồng. Do đó, tổng kinh phí dự kiến tối đa hơn 108 tỷ đồng mỗi năm.

TP.HCM hiện có 168 trạm y tế với 296 điểm trạm, quản lý khoảng 14,5 triệu dân. Các trạm đang có 1.415 bác sĩ, trong đó 1.073 người đã được cấp giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, tổng hợp nhu cầu cho thấy các trạm y tế cần 1.046 lượt bác sĩ luân phiên, thuộc nhiều chuyên ngành như nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt...

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