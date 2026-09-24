Nhiều khu vực ở Lâm Đồng ngập cục bộ, sạt lở

Ngày 24/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn trong những ngày qua tiếp tục gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh này.

Sạt lở do mưa lớn tại xã Hòa Thắng (Lâm Đồng) vào sáng 24/9.

Cụ thể, tại xã Hàm Kiệm, mưa lớn kéo dài từ ngày 22 - 24/9 gây ngập cục bộ tại các thôn Mương Mán, Dân Phú và Phú Lộc. Ban Chỉ huy Quân sự xã Hàm Kiệm huy động 2 tổ với 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di dời tài sản, cảnh báo các khu vực ngập sâu và hỗ trợ người dân qua những điểm ngập nguy hiểm.

Lực lượng chức năng di dời tài sản người dân ra khỏi vùng ngập.

Còn tại xã Hồng Sơn, lượng nước đổ về hồ Suối Đá lớn khiến hồ phải mở xả tràn điều tiết với lưu lượng 3 - 5m³/s, gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở thôn Long Thạnh.

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động lực lượng phối hợp di dời 4 hộ dân bị cô lập đến hội trường thôn an toàn.

Tại khu vực tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, lưu lượng nước từ các hồ xả lũ trong đêm lớn khiến khoảng 20 hộ dân ven sông Cái bị ngập.

Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân di dời ra khỏi vùng ngập để đảm bảo an toàn.

Tại xã Hòa Thắng, mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở đất vào rạng sáng 24/9. Điểm sạt lở rộng khoảng 5m, dài 15m, không gây thiệt hại về người.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại hai vị trí trên Quốc lộ 28B qua xã Phan Sơn, đất đá tràn xuống đường, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Sạt lở đất đá trên đèo Đại Ninh sáng 24/9.

Sáng 24/9, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, cho biết địa bàn hiện có hai điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B, ngoài ra còn bốn vị trí có nguy cơ cao nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Khoảng rạng sáng, trên đèo Đại Ninh và khu vực dưới chân đèo, đất đá từ taluy sạt xuống mặt đường. Một phần lòng đường bị đất đá phủ, khiến các phương tiện phải giảm tốc độ khi qua khu vực.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cảnh sát giao thông đặt biển cảnh báo, chốt trực và phân luồng, đồng thời xử lý đất đá để đảm bảo giao thông.

Theo UBND xã Phan Sơn, bốn vị trí khác trên tuyến Quốc lộ 28B đang có nguy cơ sạt lở cao. Địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là trong trường hợp mưa lớn kéo dài, để kịp thời cảnh báo và xử lý.

Cũng trong sáng nay, cát đỏ từ sườn đồi tiếp tục tràn xuống ĐT715, đoạn Km6 qua xã Hàm Thuận. Lớp cát phủ kín mặt đường, kéo dài hàng chục mét, có nơi tràn dày khiến phương tiện đi lại khó khăn.

ĐT715 là tuyến đường huyết mạch nối Quốc lộ 1 (tại ngã ba núi Tà Zôn) với Mũi Né, Bàu Trắng nên lượng phương tiện qua lại khá đông.