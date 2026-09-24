Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đắk Mil

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đắk Mil

Tham gia hội nghị TXCT có các đại biểu: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội; Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Tại buổi TXCT, đại biểu Phạm Đức Hoài đã trình bày khái quát kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; thông qua kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri qua các đợt TXCT của các cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu Phạm Đức Hoài đã trình bày khái quát kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Trong chương trình, cử tri xã Đắk Mil nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống, chính sách an sinh xã hội, giao thông và chế độ đối với người có công.

Cử tri Tạ Ngọc Thuận phản ánh mức đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ thôn, bon còn cao so với mức phụ cấp hằng tháng. Cử tri đề nghị rà soát căn cứ, tỷ lệ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhằm tăng mức thu nhập thực tế cho đội ngũ này.

Cử tri Trần Cao Tiến kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách dành cho người có công

Liên quan đến giao thông, nhiêu cử tri phản ánh Quốc lộ 14, đoạn qua khu vực chợ 312 (chợ Đắk R’la), thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong những năm qua, đoạn đường này xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Cử tri kiến nghị nghiên cứu mở rộng tuyến đường, xây dựng dải phân cách cứng để hạn chế tai nạn; đồng thời đề nghị đơn vị chức năng làm việc với chủ đầu tư, đơn vị quản lý tuyến đường rà soát, sửa chữa các vị trí ngập úng, nguy hiểm, mất an toàn.

Về chính sách người có công, cử tri Trần Cao Tiến cho biết, một số cựu chiến binh do thất lạc toàn bộ giấy tờ nên chưa được giải quyết chế độ. Cử tri đề nghị các bộ, ngành trung ương nghiên cứu giải pháp hỗ trợ xác minh hồ sơ, tạo điều kiện để những trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định.

Cử tri Lê Thị Hòa mong muốn cơ chế hỗ trợ đối với những trường hợp người hoạt động cách mạng bị thất lạc giấy tờ

Cùng nội dung, cử tri Lê Thị Hòa cho biết, từng tham gia hoạt động tại chiến trường Lào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động cách mạng đã hư hỏng, thất lạc.

Cử tri kiến nghị có cơ chế hỗ trợ đối với những trường hợp tương tự trong việc xác minh, xác nhận quá trình hoạt động cách mạng, làm cơ sở giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công.

Đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Đắk Mil giải trình một số nội dung

Hơn 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị TXCT đã được Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đề nghị UBND xã Đắk Mil và các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi tới các bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết.

ĐBQH Nguyễn Trường Giang tiếp thu các phản ánh, kiến nghị của cử tri địa phương

Tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Trường Giang ghi nhận sự tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị của cử tri xã Đắk Mil. Đây là những vấn đề thực tiễn tại cơ sở, giúp Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật tại địa phương; đồng thời là cơ sở để Đoàn tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 20/10. Dịp này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp tới đời sống Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng mong muốn cử tri địa phương quan tâm, tiếp tục theo dõi hoạt động của Quốc hội; đồng thời tích cực đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến Quốc hội.

ĐBQH Phạm Đức Hoài tặng quà tới các gia đình chính sách xã Đắk Mil

ĐBQH Phạm Đức Hoài tặng quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, ĐBHQ Phạm Đức Hoài đã trao tặng 13 suất quà tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách xã Đắk Mil.