Diện mạo loạt công trình APEC ở Phú Quốc sau một năm thi công

Hà Anh

Tính đến tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Một trong những hạng mục lớn phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc là dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, có quy mô 1.050 ha. Ảnh: Sun Group.

Giai đoạn 1 được thiết kế để phục vụ 20 - 24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước. Dự án đang thi công hoàn thiện lắp kính mặt ngoài và phần mái. Ảnh: Sun Group.

Kiến trúc tổng thể nhà ga lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên, tượng trưng cho "kỷ nguyên vươn mình", sự tái sinh và sức sống mãnh liệt. Đến nay, các tầng bên trong nhà ga đang được thi công lắp đặt phần trần trang trí, nội thất… Ảnh: Sun Group.

Theo báo cáo cập nhật tháng 9/2026, kết cấu bê tông khu nhà ga chính hoàn thành khoảng 95%; công tác xây trát và hoàn thiện đạt khoảng 95%; hệ thống xử lý hành lý hoàn thành khoảng 60%. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến được đưa vào khai thác vào tháng 4/2027. Ảnh: Sun Group.

Trong tổng thể dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890 m2, được xây dựng trên khu đất 5,3 ha. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh. Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, các hạng mục xây, trát dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026. Phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9/2026; toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành sẽ hoàn thiện vào tháng 3/2027. Ảnh: Sun Group.

Tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59 km được quy hoạch kết nối sân bay Phú Quốc với trung tâm khu đô thị APEC ở Nam đảo. Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga, trong đó có một ga tại sân bay. Thiết kế mỗi nhà ga được xây dựng theo một câu chuyện kiến trúc gắn với đặc trưng của từng vùng miền Việt Nam. Tính đến nay, các hạng mục cầu, hầm và nền đường đang được triển khai đồng thời và bước vào giai đoạn lắp ray đồng loạt. Tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, đặt mục tiêu hoàn thành chạy thử vào tháng 7/2027 và đưa vào khai thác thương mại từ tháng 11/2027. Ảnh: Sun Group.

Đường tỉnh ĐT.975 được xem là trục đại lộ huyết mạch Bắc - Nam Phú Quốc với tuyến tàu điện đô thị (LRT) chạy song song xuyên suốt lộ trình. Tính đến tháng 9/2026, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện và dải phân cách giữa đã được trồng cây. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 2/2027. Ảnh: Sun Group.

Đại lộ APEC là trục kết nối trung tâm của tổ hợp, dài 3 km với 4 - 6 làn xe, với vỉa hè rộng 8m ở mỗi bên. Đến nay, dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống, vỉa hè, xử lý nền và đã lộ rõ hình hài mặt cắt của toàn tuyến, hướng tới mục tiêu Đại lộ hoàn thành vào quý 2/2027. Ảnh: Sun Group.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn 153.130 m2; chiều cao 39,25 m, gồm một tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Bên trong là ballroom rộng 11.050 m2, với nhịp vượt không cột lên tới 81 m. Hệ mái được thiết kế mô phỏng những lớp sóng biển. Ảnh: Sun Group.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần khung và mái công trình đã dần hoàn thiện, khép kín. Dự án đặt mục tiêu trong quý 4/2026 hoàn thiện phần mặt ngoài và hoàn thiện nội thất vào ngày 31/3/2027. Ảnh: Sun Group.

Cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là nhà biểu diễn đa năng, công trình có tổng diện tích sàn 54.680 m2, gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm, sở hữu khán phòng có sức chứa lên tới 4.030 chỗ ngồi. Ảnh: Sun Group.

Lớp vỏ kiến trúc của công trình được lấy cảm hứng từ hình tượng vảy Rồng, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Hệ thống 50 cột trụ nâng đỡ công trình được thiết kế tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển. Ảnh: Sun Group.

Theo thực tế thi công, phần kết cấu bê tông cốt thép của Nhà biểu diễn đa năng APEC đã hoàn thành gần 100%. Hiện các kỹ sư, công nhân lắp đặt 50 cột đỡ hệ mái và hoàn thiện các hạng mục bên trong. Dự án dự kiến hoàn thiện phần mặt ngoài trong quý 4/2026, sau đó hoàn thiện nội thất vào ngày 30/3/2027. Ảnh: Sun Group.

Hà Anh