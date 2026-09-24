Logo nhận diện Giải thưởng Nguyễn Thị Định

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự tận tụy với phong trào phụ nữ. Việc trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật của cán bộ Hội mà còn góp phần lan tỏa những sáng kiến, cách làm hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Trong đó, có 04 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp tỉnh, 12 cán bộ cấp cơ sở và 02 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 02 cá nhân là Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Người lớn tuổi nhất 54 tuổi, trẻ tuổi nhất 40 tuổi; người có thời gian công tác Hội lâu nhất 30 năm.

Trao đổi cùng phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: Các cá nhân được trao giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở. Hoạt động của các chị luôn luôn đổi mới sáng tạo vì phụ nữ và vì trẻ em.

Danh sách 32 cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II

1. Bà Trương Thị Kim Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị;

2. Thượng tá Dương Thị Bé - Phó Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng;

3. Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An;

4. Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long;

5. Bà Phạm Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh;

6. Bà Ngô Thị Hồng Huệ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên;

7. Thượng tá Nông Thị Minh Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai;

8. Trung tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La;

9. Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

10. Bà Vũ Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Nai;

11. Bà Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

12. Bà Lâm Phương Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng;

13. Bà Nguyễn Thị Mỹ Kiều - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh;

14. Bà Nguyễn Thị Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng;

15. Bà Biện Mỹ Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang;

16. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh;

17. Bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình;

18. Bà Đặng Thanh Như - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phụ trách Bộ phận Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp;

19. Bà Trần Lan Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI;

20. Bà Lê Thị Phúc - Chuyên viên chính Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

21. Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh;

22. Bà Lê Thu Sa - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng;

23. Bà Trịnh Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh;

24. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng;

25. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI;

26. Bà Hoàng Anh Thơ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

27. Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai;

28. Bà Vũ Thị Thanh Thúy - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng;

29. Bà Nguyễn Thụy Nhã Trúc - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh;

30. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai;

31. Bà Nguyễn Thị Mỹ Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

32. Bà Nguyễn Ngọc Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hưng Thuận.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định không chỉ là sự ghi nhận, cổ vũ, khích lệ mà còn là mạch nguồn tiếp nối động lực để cán bộ Hội các cấp không ngừng trau dồi, học hỏi, sáng tạo, tận hiến cho công tác Hội và phong trào phụ nữ.