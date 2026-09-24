APEC 2027: Việt Nam hướng tới giá trị dài hạn

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Năm 2027 là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sau các năm 2006 và 2017. Theo ông Lợi, đây là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước trong thập kỷ này. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền cần “đi trước mở đường”, được chuẩn bị chủ động, bài bản từ sớm, thay vì chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

Cũng trong năm 2027, Khánh Hòa sẽ đăng cai một số hội nghị quan trọng, trong khi Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, với thế mạnh về kinh tế, du lịch và văn hóa, Khánh Hòa được lựa chọn tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2/2027.

“Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi về an ninh, trật tự, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để hội nghị diễn ra thành công”, ông Biên cho biết.

Ở góc độ hội nhập kinh tế, TS. Trịnh Minh Anh, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế nhận định APEC 2027 không chỉ là một năm đăng cai, mà còn là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào chương trình nghị sự APEC, thể hiện năng lực kiến tạo, điều phối ở tầm khu vực và chuyển hóa kết quả hợp tác quốc tế thành động lực phát triển trong nước.

Phối cảnh Trung tâm triển lãm Hội nghị APEC 2027

Theo ông Minh Anh, bối cảnh APEC 2027 đã có nhiều thay đổi so với hai lần Việt Nam đăng cai trước. Nếu năm 2006 gắn với làn sóng toàn cầu hóa tăng tốc, năm 2017 nổi bật với chuỗi cung ứng toàn cầu và Cách mạng công nghiệp 4.0, thì năm 2027 diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, phân mảnh kinh tế, những thay đổi trong thương mại cùng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Với 21 nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển và lợi ích đa dạng, APEC vận hành trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, đối thoại và xây dựng năng lực. Theo ông Minh Anh, giá trị của APEC không nằm ở việc các thành viên phải “đồng ý về mọi thứ” mà ở khả năng tìm kiếm những lĩnh vực có thể cùng hợp tác và hành động.

Bên cạnh giá trị đối ngoại, APEC 2027 còn được kỳ vọng tạo động lực cho đầu tư hạ tầng và phát triển dài hạn tại các địa phương đăng cai, đặc biệt là Phú Quốc.

Theo TS. Trịnh Minh Anh, hạ tầng phục vụ hội nghị có thể tiếp tục được khai thác trong nhiều thập kỷ, đóng góp cho sự phát triển của Phú Quốc, An Giang và cả nước. Vì vậy, hiệu quả của đầu tư không chỉ được đo bằng khả năng phục vụ Tuần lễ Cấp cao mà quan trọng hơn là giá trị kinh tế - xã hội được tạo ra sau sự kiện.

“Đăng cai APEC là một nhiệm vụ; để lại giá trị sau APEC mới là thành quả”, ông Minh Anh nhấn mạnh.