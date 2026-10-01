Chuyển đổi số, đích đến là giá trị thực

Hiện nay, nhiều người dân Thái Nguyên đã bước đầu làm chủ các thiết bị công nghệ. Ảnh: QK

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 có chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Chủ đề đặt trọng tâm vào kết quả, cho thấy hiệu quả chuyển đổi số cần được đo lường bằng những thay đổi cụ thể trong chất lượng quản trị và những giá trị thiết thực mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

Từ định hướng này, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp điều kiện thực tế.

Tỉnh không đặt nặng những hoạt động mang tính hình thức, mà hướng tới khai thác hiệu quả hạ tầng, nền tảng, hệ thống và các kênh thông tin đã có, tạo chuyển biến rõ hơn trong ứng dụng công nghệ vào công việc và đời sống.

Ở cấp xã, phường, chuyển đổi số cần được nhìn từ những việc cụ thể. Một người dân có thể tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; một hộ kinh doanh biết sử dụng nền tảng số để quảng bá, bán hàng; một người cao tuổi nhận diện được cuộc gọi, đường link có dấu hiệu lừa đảo.

Việc UBND tỉnh yêu cầu phát huy vai trò của tổ Công nghệ số cộng đồng vì thế có ý nghĩa thiết thực. Chuyển đổi số muốn lan tỏa rộng không thể chỉ dừng ở cơ quan công quyền hay những người am hiểu công nghệ.

Cần có những người trực tiếp đến với thôn, xóm, tổ dân phố, kiên trì hướng dẫn người dân từ những thao tác đơn giản nhất. Khi người dân có thể tự mình sử dụng một dịch vụ số, công nghệ mới thực sự phát huy giá trị trong đời sống.

Cùng với đó, việc tổ chức đào tạo trên nền tảng Bình dân học vụ số mở thêm cơ hội để kỹ năng số trở thành năng lực phổ thông. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân có thể tiếp cận những nội dung thiết thực như khai thác dữ liệu, sử dụng dịch vụ số, bảo đảm an toàn thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Kỹ năng được nâng lên sẽ giúp người dân chủ động hơn trong tiếp cận và sử dụng công nghệ.

Tỉnh cũng định hướng đẩy mạnh cấp chữ ký số công cộng, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số đồng hành thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo, trải nghiệm và hỗ trợ giải pháp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và người dân được xác định là những nhóm cần được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ số phù hợp nhu cầu thực tế.

Những định hướng này cho thấy chuyển đổi số ở Thái Nguyên đang được gắn trực tiếp với hiệu quả quản trị và chất lượng cuộc sống. Công nghệ là phương tiện, còn đích đến là giúp chính quyền phục vụ người dân thuận tiện hơn, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, giúp người dân tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, an toàn.

Khi những giá trị ấy trở thành điều người dân có thể cảm nhận, sử dụng và hưởng lợi trong cuộc sống hằng ngày, chuyển đổi số mới thực sự đi từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến những kết quả cụ thể.