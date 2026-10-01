Mỹ kết luận sơ bộ vụ điều tra trợ cấp máy nén khí nhập từ Việt Nam

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Vụ việc đã được DOC khởi xướng điều tra từ ngày 21/5/2026 theo yêu cầu của ngành sản xuất trong nước (mã vụ việc: C-552-857). Sản phẩm bị đề nghị điều tra là máy nén khí chủ yếu thuộc mã HS 8414.80.16.15, 8414.80.16.25, 8414.80.16.35 và 84.14.80.16.85. Nguyên đơn là công ty MAT Industries, LLC.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã lựa chọn 2 doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Tuy nhiên, do một doanh nghiệp đã từ chối tham gia vụ việc nên Việt Nam chỉ có một doanh nghiệp bị đơn bắt buộc. Theo kết luận của DOC, mức thuế chống trợ cấp tạm thời với công ty bị đơn bắt buộc trong vụ việc là 0,35%.

Các công ty không hợp tác trong vụ việc (gồm 8 doanh nghiệp không trả lời câu hỏi lượng và giá trị, không tham gia vụ việc) chịu mức thuế 74,39%, đây là mức trợ cấp được tính dựa trên các dữ liệu sẵn có bất lợi.

Các công ty còn lại của Việt Nam chịu mức thuế 37,2%.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, biên độ trợ cấp sơ bộ của doanh nghiệp bị đơn bắt buộc hiện đang là mức thấp nhất so với hàng hóa nhập khẩu cùng bị điều tra chống trợ cấp từ Trung Quốc (biên độ sơ bộ là 3,84% - 112,29%) và từ Malaysia (biên độ sơ bộ là 92,86%). Điều này cho thấy doanh nghiệp cần hợp tác đầy đủ trong vụ việc để có thể đạt được kết quả tích cực.

Doanh nghiệp cần làm gì tiếp theo?

Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ nhằm xác minh các thông tin mà doanh nghiệp Việt Nam cung cấp.

Đây là một trong những căn cứ để DOC ban hành kết luận cuối cùng, đưa ra mức thuế chính thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Các bên liên quan cũng có thể nộp bình luận về vụ việc không muộn hơn 7 ngày sau ngày báo cáo thẩm tra cuối cùng được ban hành. Bản phản biện đối với bình luận của các bên khác được nộp không muộn hơn 5 ngày sau thời hạn nộp bình luận.

Tiếp đó, DOC có thể sẽ tổ chức một phiên điều trần nếu có đề nghị của các bên và ban hành kết luận cuối cùng.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC trong quá trình trả lời các bản câu hỏi tiếp theo. Đồng thời chuẩn bị, hợp tác tốt với DOC trong đợt thẩm tra sắp tới cũng như gửi bình luận với kết luận sơ bộ trong trường hợp cần thiết.