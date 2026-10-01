Cổ đông MSR đón tin vui: Nhận cổ tức khủng và chính thức đón gã khổng lồ Elmet

Thông báo từ Công ty Cổ phần Masan High -Tech Materials (UPCoM: MSR) cho biết, Elmet Group Co., một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, đã chính thức hoàn tất thương vụ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con của Masan Group (HOSE: MSN) với tỷ lệ sở hữu là 100%.

"Các thỏa thuận cung ứng dài hạn với sản lượng khoảng 1.250 tấn WO₃ mỗi năm trong hơn 8 năm đã chính thức có hiệu lực", phía Masan cho hay.

Như vậy, theo giá trị giao dịch, mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR tương ứng khoảng 2,5 tỷ USD. Chuyển nhượng được thực hiện trên UPCoM sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoàn tất giao dịch.

Một tin vui cho các cổ đông MSR là HĐQT đã thông qua chủ trương chi trả toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt, dự kiến ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, tổng cổ tức năm 2026 dự kiến đạt 6.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành tương đương MSR sẽ phải chi khoảng 6.600 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông. Đây là năm đầu tiên MSR thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Nhà máy núi Pháo. Ảnh: Masan

Đặc biệt, phía công ty cũng tiết lộ, từ năm tài chính 2027, doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm với mức tối thiểu bằng 50% lợi nhuận, con số cụ thể sẽ căn cứ vào lợi nhuận thực tế theo chu kỳ giá vonfram.

"Sau khi chi trả cổ tức, MSR vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh. Công ty dự kiến tỷ lệ Nợ ròng/EBITDA cuối năm 2026 ở mức khoảng 1,1 lần, thấp hơn mức mục tiêu khoảng 1,7 lần, và tiếp tục hướng tới trạng thái tiền mặt ròng vào năm 2027. Đồng thời, MSR vẫn bảo đảm nguồn vốn cho tăng trưởng, bao gồm kế hoạch mở rộng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm", phía Masan cho biết.

Vonfram là vật liệu chiến lược cho xe điện, bán dẫn và quốc phòng. Làn sóng AI, chuyển đổi số, cùng tình hình căng thẳng địa chính trị khiến nhu cầu mặt hàng này tăng nhanh hơn nguồn cung. Nhu cầu Vonfram cũng được dự báo tăng trưởng với CAGR 2% từ 2025 tới 2050 và thị trường dự kiến sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.

Trong khi đó, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm, nơi Masan High-Tech Materials được phê duyệt thăm dò và mở rộng khai thác vonfram, ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, tạo nền tảng cho thêm khoảng 20-30 năm hoạt động khai thác và chế biến của MSR trong tương lai. Đồng thời, MSR còn vận hành nhà máy tinh luyện Vonfram hiện đại với 3 sản phẩm vonfram chủ lực là APT, BTO và YTO.

"Trong bối cảnh giá vonfram khu vực ngoài Trung Quốc tiếp tục neo cao dù giá nội địa Trung Quốc ghi nhận điều chỉnh giảm trở lại, chúng tôi cho rằng MSR sẽ ghi nhận được kết quả kinh doanh 2026 tích cực", báo cáo của Kirin Capital cho biết.

Sự đóng góp của MSR sẽ là nền tảng quan trọng giúp Masan Group uy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong năm nay.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, ngày 1/10, cổ phiếu MSR đã tăng 5,4% với thị giá 58.600 đồng/cp, MSN tăng 2,75% trong bối cảnh VN-Index giảm sâu hơn 19 điểm.