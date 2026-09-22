Chụp đêm bằng iPhone 18 Pro Max có thực sự khác biệt?

Không đơn thuần làm ảnh sáng hơn, hệ thống camera mới trên iPhone 18 Pro Max còn cho phép kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Đây có thể là thay đổi đáng chú ý với những người thường xuyên chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Khẩu độ tùy chỉnh thay đổi cách iPhone chụp đêm

Ảnh minh họa

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên camera iPhone 18 Pro Max không nằm đơn thuần ở độ phân giải. Camera chính 48MP Fusion Main được Apple trang bị hệ thống khẩu độ vật lý có thể thay đổi, lần đầu xuất hiện trên iPhone. Sáu lá khẩu cắt bằng laser có thể điều chỉnh để thay đổi lượng ánh sáng đi vào cảm biến, thay vì chỉ dựa vào xử lý phần mềm như những thế hệ trước.

Trong điều kiện thiếu sáng, hệ thống có thể mở khẩu độ xuống mức f/1.48 để thu nhận nhiều ánh sáng hơn. Apple cho biết cảm biến mới kết hợp cùng quy trình xử lý hình ảnh điện toán cũng giúp cải thiện chất lượng ảnh chụp trong môi trường tối, đồng thời giữ lại nhiều chi tiết hơn.

Về nguyên lý, đây là thay đổi có ý nghĩa. Khi điện thoại nhận được nhiều ánh sáng hơn, máy có thêm dữ liệu để xử lý hình ảnh, từ đó hạn chế tình trạng ảnh quá tối hoặc phải tăng xử lý kỹ thuật số quá mức.

Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng rằng cứ cầm iPhone 18 Pro Max vào một căn phòng tối là chất lượng ảnh sẽ lập tức khác biệt hoàn toàn. Hiệu quả còn phụ thuộc vào nguồn sáng, chủ thể, chuyển động của người được chụp và cách máy xử lý từng khung hình.

Ảnh đêm sáng hơn nhưng quan trọng là giữ chi tiết

Một trong những vấn đề thường gặp khi chụp ảnh ban đêm bằng smartphone là máy cố gắng làm sáng toàn bộ khung hình, khiến vùng sáng như đèn đường, biển hiệu hoặc cửa hàng dễ bị mất chi tiết. Ở chiều ngược lại, nếu ưu tiên bảo toàn vùng sáng, những khu vực tối có thể trở nên quá đen.

Ảnh minh họa/Nguồn: Zingnews

iPhone 18 Pro Max được thiết kế để xử lý bài toán này bằng sự kết hợp giữa phần cứng camera mới, khẩu độ thay đổi và thuật toán xử lý hình ảnh điện toán. Apple cho biết camera chính có thể tạo ra ảnh sắc nét, chi tiết hơn và tự động điều chỉnh khẩu độ dựa trên điều kiện ánh sáng cũng như độ sâu trường ảnh.

Các đánh giá ban đầu cũng cho thấy nâng cấp camera trên iPhone 18 Pro mang lại cải thiện trong điều kiện ánh sáng yếu, dù mức độ khác biệt không phải lúc nào cũng mang tính “lột xác” so với thế hệ trước. The Verge nhận định những thay đổi camera có ý nghĩa nhưng phần lớn vẫn là các bước tiến tương đối tinh tế, trong khi điểm nổi bật là khả năng kiểm soát khẩu độ linh hoạt hơn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với người thường xuyên chụp phố đêm, nhà hàng, quán cà phê hoặc những bức ảnh gia đình trong phòng có ánh sáng yếu.

Chụp người ban đêm có lợi thế gì?

Với ảnh người, khẩu độ rộng không chỉ giúp thu nhiều ánh sáng mà còn tạo ra độ sâu trường ảnh khác nhau. iPhone 18 Pro Max có thể tự động điều chỉnh khẩu độ hoặc cho phép người dùng chủ động lựa chọn một trong các mức khẩu độ được hỗ trợ.

Apple cho biết khẩu độ f/1.48 được sử dụng để tăng khả năng thu sáng trong môi trường tối, trong khi các mức khẩu độ khác có thể tạo độ sâu trường ảnh lớn hơn. Khi chụp nhóm người, việc thu hẹp khẩu độ xuống f/4 giúp nhiều chủ thể ở các khoảng cách khác nhau có khả năng được lấy nét rõ hơn.

Đây là khác biệt đáng quan tâm so với cách chụp ảnh trên smartphone trước đây, khi hiệu ứng xóa phông phần lớn dựa vào thuật toán. Một số thử nghiệm ban đầu cho thấy khẩu độ vật lý giúp tạo chuyển vùng nét tự nhiên hơn trong một số tình huống, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào làm mờ hậu cảnh bằng phần mềm.

Người dùng phổ thông có nhận ra khác biệt?

Câu trả lời phụ thuộc vào thói quen chụp ảnh. Với người chủ yếu chụp ban ngày, sử dụng mạng xã hội và không thường xuyên chụp trong môi trường thiếu sáng, khác biệt có thể không quá rõ ràng.

Ngược lại, người thường xuyên chụp ảnh con nhỏ trong nhà, chụp tiệc tối, đi du lịch, chụp đường phố ban đêm hoặc quay nội dung mạng xã hội sẽ có nhiều cơ hội nhận thấy lợi ích hơn.

Đặc biệt, iPhone 18 Pro Max còn bổ sung hệ thống Pro Controls cho phép người dùng điều chỉnh thủ công khẩu độ, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và theo dõi độ phơi sáng bằng histogram. Điều này đưa camera iPhone tiến gần hơn tới cách kiểm soát của máy ảnh chuyên dụng, dù người dùng vẫn có thể để máy tự động xử lý nếu không muốn can thiệp.

Có nên nâng cấp chỉ vì khả năng chụp đêm?

Nếu mục tiêu duy nhất là chụp đêm, việc nâng cấp từ iPhone đời gần nhất lên iPhone 18 Pro Max cần được cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế. Những đánh giá ban đầu cho thấy camera mới đem lại cải thiện, nhưng người đang sử dụng iPhone 17 Pro hoặc 17 Pro Max có thể không nhận thấy khoảng cách quá lớn trong mọi tình huống.

Giá trị của iPhone 18 Pro Max nằm ở việc Apple kết hợp nhiều nâng cấp thành một hệ thống gồm cảm biến mới, khẩu độ vật lý thay đổi, xử lý hình ảnh điện toán và bộ điều khiển chuyên nghiệp.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi “iPhone 18 Pro Max chụp đêm có thực sự khác biệt?” không chỉ nằm ở việc ảnh sáng hơn. Điểm đáng chú ý hơn là máy có thêm khả năng kiểm soát ánh sáng, độ sâu trường ảnh và phơi sáng, giúp người dùng chủ động hơn khi chụp trong những điều kiện mà smartphone thường gặp khó khăn.

Với người yêu nhiếp ảnh di động, đây là một nâng cấp đáng quan tâm. Còn với người dùng phổ thông, sự khác biệt sẽ rõ nhất khi thường xuyên chụp trong nhà hoặc ban đêm, thay vì chỉ nhìn vào thông số camera trên giấy.