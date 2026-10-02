Bộ đôi iPhone 18 Pro vẫn bán cực 'chạy' bất chấp chê bai

Được ra mắt cách đây gần hai tuần mà không có phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn đi kèm, lại còn bị lu mờ bởi "iPhone Duo" (dù chưa thực sự mở bán cùng lúc), bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất từng bị dự báo sẽ gây thất vọng về doanh số toàn cầu.

iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, "siêu phẩm" không màn hình gập mới nhất của Apple đang bán chạy hơn cả các thế hệ tiền nhiệm vốn đã rất thành công.

Sức hút của bộ đôi iPhone 18 Pro lớn đến mức nào tại Trung Quốc?

Theo một báo cáo mới từ Counterpoint Research, sức hút đó đủ lớn để đưa Apple trở thành nhà cung cấp smartphone hàng đầu tại Trung Quốc trong tuần từ ngày 14 - 20 tháng 9 với thị phần lên tới 33%.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới chính thức lên kệ vào ngày 18 tháng 9. Điều đó có nghĩa là chỉ cần ba ngày, những chiếc điện thoại chạy chip Apple A20 Pro này đã giúp nhà sản xuất vươn lên vị trí số một đầy thuyết phục tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới. Đây là một bước tiến đáng kể so với vị trí thứ ba của năm ngoái hay vị trí thứ hai đạt được trong Quý 2/2026 (với thị phần ước tính khoảng 19%).

So với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, các mẫu flagship mới được nâng cấp của Apple đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 12% trong giai đoạn đầu mở bán tại Trung Quốc; đây chắc chắn là một bước tiến tuyệt vời và có phần bất ngờ.

Những thiết bị nào khác đang tạo được dấu ấn tại Trung Quốc?

Sau Apple, Huawei chính là cái tên giành vị trí á quân trên sân nhà. Thành tích này có được nhờ những mẫu smartphone mới độc đáo như Pura X View (màn hình rộng, không gập) và các "bom tấn" được làm mới như mẫu điện thoại gập Pura X Max.

Khoảng cách giữa bộ đôi iPhone 18 Pro và tất cả các thiết bị khác là vô cùng lớn.

Pura X View thực sự lọt vào top 10 mẫu điện thoại thông minh "bán chạy" nhất tại Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 14 - 20/9 (theo biểu đồ do Ice Universe chia sẻ trên X), xếp sau các mẫu: iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, Huawei Enjoy 90 Pro Max, Honor Play 60A, iPhone 17 Pro và Honor X80 Pro Max.

Tất nhiên, điểm đáng chú ý hơn cả trong danh sách này là sự góp mặt của tới 5 mẫu iPhone khác nhau trong nhóm 7 vị trí dẫn đầu. Ngoài ra, Samsung không có bất kỳ thiết bị nào lọt vào top 30 mẫu điện thoại phổ biến nhất tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới này. Điều đó không quá ngạc nhiên nhưng vẫn là một thất bại lớn đối với các dòng máy như Galaxy S26, Galaxy S26 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra.

Bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ giúp thị trường sớm quay trở lại đà tăng trưởng?

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng chưa chắc chắn, nhất là khi tổng doanh số điện thoại thông minh tại Trung Quốc đã sụt giảm tới 17% khi so sánh giai đoạn từ Tuần 33 đến Tuần 38 của năm ngoái với cùng kỳ năm 2026. Mức sụt giảm này quá lớn.

Thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc... không mấy khả quan.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các smartphone khác (Huawei Pura X View và Pura X Max hay Xiaomi 18 Fold và Redmi Note 17 Pro) đang bán rất chạy tại Trung Quốc. Đồng thời, người tiêu dùng đã bắt đầu quen với việc mua những chiếc điện thoại có giá cao hơn so với các năm trước.