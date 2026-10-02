Người dùng sản phẩm tẩy đa năng SARO bỏng da, 'khó chịu' ở đường hô hấp

Sản phẩm gây khó chịu đường hô hấp và gây bỏng rát da

Theo tìm hiểu của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, sản phẩm nước tẩy đa năng SARO do Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo (địa chỉ tại thôn An Dã, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) sản xuất, hiện được quảng cáo và bán nhiều trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Trên sàn thương mại điện tử Shopee, tại cửa hàng có tên gọi SARO VN, sản phẩm Tẩy Đa Năng SARO được giới thiệu là giải pháp làm sạch tiện lợi giúp loại bỏ dầu mỡ, vết bẩn cứng đầu và mùi khó chịu trên nhiều bề mặt trong gia đình.

Nhiều khách hàng nhận xét sản phẩm Tẩy đa năng SARO mùi rất khó chịu và gây bỏng rát da. Ảnh chụp màn hình ngày 30/9.

Theo quảng cáo, sản phẩm được ứng dụng công nghệ ion kiềm hiện đại, sản phẩm hỗ trợ làm sạch nhanh chóng mà vẫn an toàn khi sử dụng đúng hướng dẫn.

Ngoài ra, sản phẩm còn được quảng cáo: Sử dụng công nghệ ion kiềm hiện đại – xu hướng làm sạch được nhiều quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng rộng rãi; Không chứa cồn, clo và paraben; Hỗ trợ làm sạch hiệu quả các vết bẩn thường gặp trong gia đình; Phù hợp sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau khi dùng.

Ở phần bình luận của người mua, không ít ý kiến cho biết sản phẩm có mùi khó chịu, đặc biệt khi xịt lên nồi, chảo đang nóng. Một số người mô tả hiện tượng bốc hơi mạnh, gây cảm giác ngạt, sặc và khó chịu khi hít phải.

Đáng chú ý, một số khách hàng cũng cảnh báo về việc dung dịch dính vào da có thể gây ngứa, rát, thậm chí cảm giác bỏng da. Có người cho biết phải sử dụng găng tay khi thao tác và lưu ý tránh để dung dịch bắn vào tay hoặc mắt.

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã mua sản phẩm trên thị trường và sử dụng theo hướng dẫn ghi trên vỏ.

Hình ảnh PV bị bỏng khi không may để sản phẩm Tẩy đa năng SARO dính lên mặt. Ảnh: Quỳnh Mai.

Trong quá trình sử dụng bằng cách đun nóng nồi chảo rồi xịt sản phẩm lên phần cần làm sạch, PV ghi nhận hiện tượng sản phẩm tạo nhiều khói/hơi, lan ra không gian xung quanh và gây cảm giác rất khó chịu ở mũi, họng, đường thở dù đã dùng găng tay và đeo khẩu trang. Sau khi sử dụng, tình trạng khó chịu kéo dài nhiều ngày, PV phải liên tục rửa, xịt mũi và sử dụng thuốc nhỏ mũi. Đặc biệt, khi sử dụng, PV không may bị dính sản phẩm vào vùng da dưới mắt, khiến vùng da này bỏng rát, đóng vảy sau nhiều ngày.

Từ quá trình sử dụng, cần đặt ra câu hỏi về thành phần, cảnh báo từ nhà sản xuất đối với người tiêu dùng.

Quan sát của PV, trên vỏ sản phẩm Tẩy đa năng SARO, thành phần ghi: “Nước, Soda Ashlight, Sodium Hydroxide, chất phụ gia…”. Sản phẩm được giới thiệu có công dụng làm sạch các vết bẩn như cặn đen do dầu mỡ, vết cháy, rỉ sét trên xoong nồi inox, chảo gang, sắt tích tụ lâu ngày; đồng thời chứa các hoạt chất mạnh, thấm sâu, phân rã và làm bong tróc vết bẩn cứng đầu.

Hình ảnh sản phẩm bốc hơi nghi ngút khi sử dụng trên bề mặt chảo nóng. Ảnh cắt từ video của Tùng Review.

Tại mục hướng dẫn sử dụng, nhà sản xuất hướng dẫn với vết bẩn thường: xịt, chờ 10-20 giây rồi lau; với vết bẩn cứng: xịt, chờ 60 giây rồi chà nhẹ; đối với nồi, chảo: đun nóng, xịt kín vết bẩn, chờ 60 giây rồi chà sạch, trường hợp vết bẩn quá cứng đầu có thể đặt giấy vệ sinh hoặc giấy ăn lên vết bẩn rồi xịt ướt giấy. Với dầu mỡ, hướng dẫn xịt phủ dung dịch kín bề mặt, chờ 60 giây rồi chà sạch. Bao bì có lưu ý “đeo găng tay khi sử dụng”.

Tuy nhiên, trên phần hướng dẫn và lưu ý mà PV quan sát được không thấy yêu cầu người sử dụng phải đeo khẩu trang hoặc có cảnh báo riêng về việc hạn chế hít phải hơi/khí phát sinh khi sử dụng sản phẩm trên bề mặt được đun nóng.

Doanh nghiệp nói gì?

Để có thông tin khách quan và chính xác, Báo Sức khỏe và Đời sống đã gửi Công văn đến UBND xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên, đề nghị địa phương cung cấp, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu hành sản phẩm SARO; hồ sơ công bố, đăng ký, kiểm nghiệm và các điều kiện pháp lý của sản phẩm.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (sau khoảng 20 ngày), Phòng Kinh tế - UBND xã Triệu Việt Vương cho biết, xã vẫn chưa làm việc xong với Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo, nên chưa có thông tin trả lời.

Làm việc với PV, một người tự xưng tên Huấn - giới thiệu là nhân viên Công ty CP Công nghệ Xanh Baliogo cho biết, sản phẩm tẩy đa năng SARO được Công ty tự sản xuất và công bố. Việc làm nóng bề mặt của xoong chảo rồi mới xịt dung dịch lên giúp làm tăng độ bám của sản phẩm. Khi xoong chảo nóng rồi xịt dung dịch vào sẽ có hiện tượng hơi nước bay lên, nhưng không kiểm chứng được trong thành phần hơi đó chứa gì.

Sản phẩm Tẩy đa năng SARO. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo Huấn, trong sản phẩm có chứa thành phần Sodium Hydroxide. Trong công thức của sản phẩm vào năm 2025 thì thành phần Sodium Hydroxidelà 11%.

Về việc sản phẩm gây khó chịu đường hô hấp cho người tiêu dùng, người này cho biết công ty sẽ xem xét, đánh giá lại về định lượng, kiểm tra chuyên sâu hơn về chỉ số các chất trong sản phẩm. Ngoài ra công ty sẽ định hướng lại việc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

Theo Khoản 2 Điều 5 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), sản phẩm, hàng hóa được phân thành ba mức độ rủi ro gồm: mức độ rủi ro thấp, mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao. Cách phân loại này thay thế cách phân nhóm 1 và nhóm 2 theo quy định trước đây. Đối với quy định trước khi sửa đổi, điểm a Khoản 1 Điều 5 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 quy định sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng. Về cơ chế quản lý, quy định này tương ứng với nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro thấp theo quy định hiện hành. Cụ thể, điểm b Khoản 4 Điều 5 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định: "Sản phẩm, hàng hoá có mức độ rủi ro thấp phải được tổ chức, cá nhân tự công bố tiêu chuẩn áp dụng". Theo quy định hiện hành, đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro thấp, tổ chức, cá nhân phải tự công bố tiêu chuẩn áp dụng. Việc công bố được thể hiện trên hàng hóa, bao bì, nhãn hàng hóa hoặc trong tài liệu kèm theo sản phẩm. Tuy nhiên, việc xác định một sản phẩm tẩy rửa cụ thể có thuộc mức độ rủi ro thấp hay không không thể chỉ căn cứ vào việc doanh nghiệp tự công bố. Sản phẩm phải được xác định theo các tiêu chí tại Khoản 3 Điều 5 của luật này và đồng thời phải xem xét các quy định quản lý chuyên ngành có liên quan. Trường hợp thuộc mức độ rủi ro trung bình hoặc cao, doanh nghiệp phải thực hiện các yêu cầu quản lý tương ứng theo quy định pháp luật. Đối với người sản xuất, pháp luật cũng đặt ra trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu về chất lượng sản phẩm và các tài liệu liên quan để phục vụ truy xuất nguồn gốc, kiểm tra sau lưu thông trên thị trường. Theo Điều 48 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sửa đổi, bổ sung năm 2025) quy định về việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thì khi có phản ánh từ người dân hay cơ quan báo chí về sản phẩm, UBND cấp xã là cơ quan có vai trò phối hợp, tiếp nhận, ghi nhận thông tin ban đầu và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền. Mức độ an toàn của sản phẩm chỉ được xác định sau khi cơ quan kiểm tra tiến hành thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Luật sư Hoàng Thị Hương Giang - Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Tiếp theo kỳ 2: Vì sao sản phẩm Tẩy đa năng SARO có thể khiến người dùng khó chịu đường hô hấp, gây bỏng da?