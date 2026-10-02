Khi nào iPhone 18 và 18e ra mắt và giá bán bao nhiêu?

Tại sự kiện ngày 9/9/2026, Apple chỉ trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Trong khi đó, iPhone 18 và iPhone 18e không xuất hiện trong buổi ra mắt sản phẩm mới. Một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ giới thiệu bộ đôi này vào mùa xuân năm 2027, cùng thời điểm với iPhone Air 2.

Cách chia lịch mới có thể giúp Apple giảm áp lực cho chuỗi cung ứng khi danh mục iPhone ngày càng mở rộng. Các mẫu cao cấp được ưu tiên trong mùa mua sắm cuối năm, còn những sản phẩm còn lại được đưa sang một đợt ra mắt khác. Tuy nhiên, tên gọi và vị trí của từng model vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

Thiết kế iPhone 18 có thể không có nhiều thay đổi so với iPhone 17.

Một trong những tin đồn đáng chú ý cho rằng iPhone 18 có thể chính là mẫu máy kế nhiệm iPhone Air. Tài khoản Early Apple trên X cho biết Apple đang cân nhắc sử dụng tên iPhone 18 cho thiết bị vốn được phát triển như thế hệ tiếp theo của dòng Air. Trước đó, Jon Prosser cũng từng đề cập khả năng Apple tinh giản danh mục iPhone xoay quanh các dòng iPhone, iPhone Pro và iPhone Duo.

Dù còn nhiều điểm chưa được xác nhận, phần cứng của iPhone 18 và 18e đã bắt đầu xuất hiện trong các tin đồn. Cả hai được dự đoán sử dụng chip A20 tiêu chuẩn, trong khi A20 Pro đã xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Con chip mới có thể tiếp tục được sản xuất trên tiến trình 2 nm và duy trì CPU 6 lõi, nhưng hiệu năng, GPU và khả năng xử lý AI có thể được phân cấp giữa iPhone 18 và 18e.

Dung lượng RAM cũng là một trong những chi tiết chưa có sự thống nhất. Jeff Pu dự đoán iPhone 18 có thể được nâng lên 12 GB RAM từ mức 8 GB trên iPhone 17. Trong khi đó, Ming-Chi Kuo cho rằng cả iPhone 18 và 18e có thể chỉ dùng 9 GB RAM. Chênh lệch giữa các nguồn cho thấy thông số này vẫn chưa thể xem là chắc chắn.

Kết nối nhiều khả năng tiếp tục được Apple nâng cấp. Sau khi modem C2 xuất hiện trên iPhone 18 Pro, bộ đôi giá thấp hơn cũng được đồn đoán sẽ sử dụng modem này. Apple cho biết C2 hỗ trợ mmWave tại Mỹ, cho tốc độ tải lên cao hơn C1X và tiết kiệm năng lượng hơn. Hai máy cũng có thể sử dụng chip kết nối N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Ở mặt trước, Apple được cho là đang cân nhắc camera selfie 24 MP cho iPhone 18, cao hơn camera Center Stage 18 MP trên iPhone 17. Hệ thống camera sau của iPhone 18 nhiều khả năng vẫn gồm hai cảm biến 48 MP, trong khi iPhone 18e tiếp tục theo hướng đơn giản hơn với một camera chính 48 MP. Một nguồn tin khác cho rằng 18e có thể giữ camera trước 12 MP.

Apple cũng có thể thay đổi Camera Control trên iPhone 18 bằng cách loại bỏ phần cảm ứng điện dung nhưng vẫn giữ khả năng nhận biết lực nhấn. Trong khi đó, iPhone 18e được cho là không có nút này.

Khoảng cách giữa hai mẫu máy nhiều khả năng còn thể hiện ở màn hình. iPhone 18 có thể tiếp tục duy trì những thông số tương tự iPhone 17, trong khi iPhone 18e vẫn bị giới hạn ở tấm nền OLED LTPS 60 Hz. Nếu thông tin từ Digital Chat Station chính xác, mẫu máy này sẽ chưa có ProMotion 120 Hz và Always-On Display. Khả năng Dynamic Island xuất hiện trên 18e vẫn chưa thống nhất giữa các nguồn.

Giá bán mới là yếu tố có thể khiến iPhone 18 và 18e trở nên khó đoán nhất. Sau khi thế hệ mới ra mắt, iPhone 17 được điều chỉnh giá tại Mỹ từ 799 USD lên 899 USD, còn iPhone 17e tăng từ 599 USD lên 699 USD. Trong khi đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt 1.199 USD và 1.299 USD.

Chi phí bộ nhớ tăng đang tạo thêm áp lực cho Apple. DigiTimes cho biết hãng đã chấp nhận mức giá DRAM cao hơn từ Samsung đối với nguồn cung dành cho đầu năm 2027. Nếu chi phí linh kiện tiếp tục tăng, giá khởi điểm của iPhone 18 và 18e có thể chịu ảnh hưởng, dù hiện chưa có thông tin đủ chắc chắn để xác định Apple sẽ điều chỉnh bao nhiêu.

Vì vậy, mùa xuân năm 2027 có thể đánh dấu một đợt ra mắt iPhone đáng chú ý khác của Apple. Nhưng trước khi iPhone 18 và 18e chính thức xuất hiện, thời điểm ra mắt, tên gọi, cấu hình cũng như giá bán của hai mẫu máy vẫn còn nhiều khoảng trống cần được làm rõ.