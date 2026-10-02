Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự hành, đẩy mạnh AI và thiết bị bay không người lái

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, cơ quan mới sẽ mang tên Bộ tư lệnh Tác chiến Tự hành (AutoWarCom).

Hiện tại, quân đội Mỹ đang duy trì 11 bộ tư lệnh tác chiến chịu trách nhiệm cho các khu vực địa lý và nhiệm vụ chuyên biệt trên toàn cầu.

Đơn vị mới này sẽ do một sĩ quan cấp tướng bốn sao trực tiếp chỉ huy, thể hiện rõ tính cấp thiết trong việc thích ứng với bản chất chiến tranh đang biến đổi nhanh chóng, đặc biệt là nhu cầu đột phá trong công nghệ thiết bị bay không người lái và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu trước hàng trăm sĩ quan trẻ và binh lính tại căn cứ Quantico thuộc bang Virginia trong bài diễn văn về tình trạng lực lượng vũ trang, ông Hegseth cho biết tốc độ của chiến tranh hiện nay đang thay đổi nhanh hơn nhiều so với quy trình hành chính hỗ trợ.

Ông nhấn mạnh rằng chi phí tính toán ngày càng rẻ, sự xuất hiện của siêu trí tuệ nhân tạo cùng năng lực sản xuất thương mại tiên tiến đã tạo điều kiện cho các loại vũ khí tấn công chính xác cao với giá thành thấp bùng nổ mạnh mẽ.