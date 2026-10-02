NMIXX 'bao phủ' cả một hãng hàng không

Theo tin từ Asia Economy vào ngày 2/10 (giờ Hàn Quốc), Eastar Jet đã công bố chiến dịch tiếp thị hợp tác cùng nhóm nhạc NMIXX nhằm kỷ niệm màn trở lại của nhóm với mini album thứ sáu mang tên Strange Muse. Chiến dịch này hướng tới người hâm mộ tại Hàn Quốc cũng như du khách quốc tế đến thăm đất nước này, đặc biệt là từ Đài Loan và Nhật Bản, những thị trường mà NMIXX đang tích cực quảng bá.

Eastar Jet sẽ đưa hình ảnh của NMIXX lên thẻ lên máy bay (boarding pass) cho các chuyến bay quốc tế. Thẻ giấy dành cho các chuyến bay khởi hành từ Hàn Quốc sẽ in hình ảnh concept của NMIXX, trong khi thẻ trực tuyến cho các chuyến bay khởi hành từ nước ngoài sẽ hiển thị ngẫu nhiên ảnh và lời nhắn viết tay của một trong sáu thành viên.

Bắt đầu từ ngày 20/10, các lời chào và ca khúc mới do chính các thành viên NMIXX thu âm cũng sẽ được phát trên máy bay. Vào tháng 11/2026, Eastar Jet sẽ đưa vào vận hành chiếc máy bay được dán decal hình ảnh các thành viên NMIXX ở phần thân ngoài. Hành khách bay trên chiếc máy bay đặc biệt này sẽ nhận được những món quà như thẻ ảnh (photocard) chưa từng công bố, trong đó, các thành viên mặc đồng phục của Eastar Jet. Hãng hàng không cũng đang tổ chức sự kiện trên các kênh mạng xã hội chính thức, với các phần quà là thẻ ảnh có chữ ký và nhiều vật phẩm khác.