Công ty Nhiệt điện Duyên Hải gặp gỡ báo chí khu vực Tây Nam Bộ - Gắn kết truyền thông vì sự phát triển bền vững

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên, báo chí đang công tác tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua cuộc gặp gỡ, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã cung cấp cho báo chí những số liệu ấn tượng về nỗ lực đảm bảo nguồn điện quốc gia. Là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, công ty đang quản lý vận hành Nhà máy Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng với tổng công suất 3.178 MW, cùng Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tiếp nhận tàu đến 30.000 tấn). Lũy kế đến nay, cụm nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện khoảng 140,6 tỷ kWh.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ phóng viên báo chí khu vực Tây Nam Bộ

Những thành quả trong 9 tháng đầu năm 2026 cũng được thông tin đầy đủ đến báo giới. Vượt qua nhiều thách thức, tổng sản lượng điện sản xuất của công ty đạt tới 13,4 tỷ kWh, tương đương 115,7% so với cùng kỳ năm 2025. Không dừng lại ở sản xuất, công ty đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 966,68 tỷ đồng chỉ tính từ đầu năm đến ngày 20/9/2026. Hơn 65,8 tỷ đồng cũng đã được Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải dành riêng cho các chương trình an sinh xã hội từ năm 2015 đến nay, tập trung vào giáo dục và hỗ trợ nhà ở.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã trực tiếp đối thoại, chia sẻ cởi mở về tình hình hoạt động cũng như những thách thức và định hướng tương lai của nhà máy. Ông đặc biệt nhấn mạnh và tri ân vai trò của báo chí trong việc truyền tải thông tin chính xác, khách quan, giúp cộng đồng và người dân hiểu rõ những nỗ lực của công ty trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Ngô Văn Sỹ - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát biểu tại buổi gặp gỡ

Trực tiếp những chia sẻ của lãnh đạo công ty, để các phóng viên có cái nhìn trực tiếp và rỏ ràng nhất, Công ty đã tổ chức chuyến tham quan thực tế sâu rộng ngay tại khuôn viên nhà máy. Đoàn công tác đã được trực tiếp thị sát trạm vận chuyển than với hệ thống băng chuyền khép kín hiện đại, tham quan phân xưởng vận hành 1 và tìm hiểu mô hình tổng quan của toàn bộ hệ thống.

Hệ thống băng chuyền than khép kín và hiện đại

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới báo chí là khu vực xử lý tro xỉ. Tại đây, các phóng viên được tận mắt chứng kiến quy trình quản lý môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt: tro xỉ than sau khi sản xuất điện không bị thải bỏ mà được tuần hoàn, tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung. Sự cởi mở này đã giúp các cơ quan thông tấn báo chí có thêm tư liệu thực tế sống động, minh chứng rõ nét cho cam kết sản xuất xanh và bảo vệ môi trường của đơn vị.

Phóng viên các cơ quan báo chí và Ban lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chụp hình lưu niệm

Trao đổi với báo chí về kế hoạch quý IV/2026, lãnh đạo công ty cho biết mục tiêu đặt ra là sản xuất 4,73 tỷ kWh. Đơn vị đang tích cực đàm phán hợp đồng cung cấp than cho năm 2027 và triển khai các dự án nâng cấp công nghệ mang tính chiến lược như: nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục và cải tạo hệ thống SCADA đáp ứng giao thức IEC 60870-5-104.

Đại diện Công ty giới thiệu mô hình tổng quan hoạt động nhà máy và hệ thống xử lý xỉ than

Chương trình gặp gỡ đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp từ phía các cơ quan thông tấn báo chí. Chương trình không chỉ cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đồng hành giữa Nhiệt điện Duyên Hải và các cơ quan báo chí khu vực Tây Nam Bộ, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.