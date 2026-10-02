Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tăng tốc đưa công nghệ ra thị trường

Phát triển hạ tầng R&D dùng chung, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, điểm nghẽn hiện không chỉ nằm ở khâu nghiên cứu mà còn ở quá trình đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực R&D, điều kiện chế tạo mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Các chính sách mới được HĐND thành phố thông qua tập trung hỗ trợ trực tiếp những khâu này, từ nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời tạo điều kiện phát triển hạ tầng và các dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Tại Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý sẽ cụ thể hóa các cơ chế hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tập trung vào R&D, chế tạo mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và kết nối chuyển giao. Mục tiêu là rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường, nâng cao năng lực R&D thực chất của doanh nghiệp.

Một trong những hướng ưu tiên là phát triển hạ tầng nghiên cứu và phát triển dùng chung, nhất là các hạ tầng có chi phí đầu tư lớn mà từng doanh nghiệp khó có khả năng tự đầu tư đồng bộ.

Trọng tâm gồm hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị nghiên cứu, đo lường, thử nghiệm và kiểm định có khả năng phục vụ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Việc hình thành và khai thác hiệu quả hạ tầng dùng chung sẽ góp phần giảm chi phí R&D, rút ngắn thời gian chế tạo mẫu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Thực tế, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các trường đại học trên địa bàn rà soát, hoàn thiện đề xuất xây dựng Trung tâm thí nghiệm dùng chung.

Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tăng năng lực R&D và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Theo Ban Quản lý, đây là hướng triển khai nhằm kết nối, khai thác hiệu quả năng lực nghiên cứu và trang thiết bị hiện có, đồng thời xác định những hạ tầng còn thiếu để đầu tư, nâng cấp. Khi doanh nghiệp có thể tiếp cận hạ tầng theo cơ chế dùng chung, chi phí đầu tư cho R&D được giảm, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và thị trường nhanh hơn.

Cùng với phát triển hạ tầng, Khu Công nghệ cao sẽ tăng cường khai thác năng lực công nghệ, hoạt động R&D và chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu. Trọng tâm là kết nối nhu cầu về nghiên cứu, công nghệ, linh kiện và giải pháp kỹ thuật của các doanh nghiệp lớn với năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, viện nghiên cứu và trường đại học.

Qua đó, Ban Quản lý hướng tới hình thành các hoạt động nghiên cứu chung, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Mở rộng không gian cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, mở rộng không gian phát triển là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Khu Công nghệ cao mở rộng 194,84 ha tại phường Long Phước với chức năng Khu Công viên Khoa học và Công nghệ, sẽ tạo thêm không gian cho nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, ươm tạo, đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Đây được kỳ vọng là phần bổ sung quan trọng cho hệ sinh thái Khu Công nghệ cao.

Trong giai đoạn tới, trọng tâm được xác định là nâng cao năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, làm chủ và thương mại hóa công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Việc kết nối Khu Công nghệ cao hiện hữu với không gian mở rộng tại Long Phước hướng tới hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, ươm tạo đến chuyển giao, thương mại hóa và sản xuất.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế về hạ tầng R&D dùng chung, hợp tác doanh nghiệp - viện - trường, thử nghiệm công nghệ mới, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu cũng như phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Qua đó, Khu Công nghệ cao hướng tới phát huy mạnh hơn vai trò là trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong Khu với viện, trường, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, góp phần nâng cao năng lực R&D và gia tăng giá trị được tạo ra trong nước.